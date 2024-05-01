Чтобы лишить ресурсов для ведения войны: Шмыгаль призвал отказаться от российского урана

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает другие страны отказаться от российского урана. Дело в том, что эта торговля приносит России около 1 миллиарда долларов ежегодно.

Отказ от российского урана

Как подчеркнул Шмыгаль, Украина смогла отказаться от российского урана, поэтому призывает других последовать этому примеру. По его мнению, необходимо лишить агрессора ресурсов для ведения войны.

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Он также напомнил, что Сенат США единогласно поддержал запрет импорта обогащенного урана из России. Запрет будет введен через 90 дней после вступления закона в силу.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Спасибо сенаторам за важное решение. Во время визита правительственной делегации в Вашингтон поднимали эту тему с чиновниками и конгрессменами.

Согласно данным Министерства энергетики США, практически 25% обогащенного урана, который используется в качестве топлива для 90 атомных реакторов в стране, поставляется из России. Эта торговля приносит России около 1 миллиарда долларов ежегодно. Стоит отметить, что замена этих поставок может оказаться вызовом и может привести к повышению цены на обогащенный уран на примерно 20%.

Что известно о запрете