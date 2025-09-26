"Это разрушит экономику": Орбан отверг требование Трампа по российской нефти
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался от требования Дональда Трампа по сокращению импорта российской нефти, заявив, что это разрушит венгерскую экономику.
- Орбан подчеркнул, что Венгрия не обязана следовать рекомендациям США и будет действовать согласно собственным национальным интересам в энергетической сфере.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто возразил президенту США Дональду Трампу. Он заявил, что его страна не откажется от закупок российских энергоносителей.
Почему Орбан не прислушался к Трампу?
Об этом венгерский премьер заявил в пятницу, 26 сентября, в интервью государственному радио, проведя накануне телефонный разговор с Трампом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Требования Трампа не помешают: Венгрия продолжит покупать нефть из России
- Орбан отметил, что отказ от импорта по трубопроводу российской нефти и газа станет катастрофой для венгерской экономики, поскольку она не имеет выхода к морю.
- Такой шаг, по его словам, приведет к немедленному падению ВВП страны минимум на 4%.
Поэтому премьер добавил, что правительство Венгрии будет руководствоваться только собственными интересами в сфере энергетики. Будапешт, мол, не обязан выполнять рекомендации Вашингтона.
Нам не нужно принимать аргументы друг друга. Мы просто должны откровенно говорить о своих интересах и слушать друг друга как друзья, а дальше каждый действует, как считает нужным,
– заявил Орбан о разговоре с Трампом.
Как пишет издание, эти комментарии Орбана стали четким сигналом Европе и миру, что Орбан не собирается разрывать экономические связи с Москвой, даже если это может ухудшить его отношения с американским президентом.
Почему Венгрия покупает российские энергоносители?
Венгрия имеет весомые экономические стимулы для того, чтобы покупать дешевую нефть Москвы, отмечает Bloomberg.
- После введения санкций ЕС на импорт трубопроводной нефти из России, она вместе со Словакией была освобождена от этих ограничений из-за отсутствия выхода к морю.
- Благодаря российскому импорту венгерское правительство смогло ввести налог на сверхприбыли от энергоресурсов, который позволил ему пополнить бюджет, который страдает от многолетних финансовых проблем.
Важно! С начала полномасштабного вторжения России в Украину Венгрия увеличила долю российской нефти в своих закупках с 61% до 86% в 2024 году. При этом правительство Орбана не сделало достаточных шагов для диверсификации источников энергоснабжения. Потенциальной альтернативой мог бы стать трубопровод через Хорватию, но Будапешт отмечает, что тарифы там слишком высокие, а пропускной способности недостаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса.
Как Трамп стремится повлиять на Орбана?
23 сентября Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В разговоре со СМИ американский президент заявил о намерении обсудить с Виктором Орбаном вопрос отказа Венгрии от закупки российской нефти и выразил уверенность, что после этого страна изменит свою позицию.
Вчера глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что разговор между Трампом и Орбаном состоялся на следующий день после заявления президента США. По его словам, во время беседы лидеры обсудили войну России против Украины, состояние мировой экономики, вопросы тарифов и энергетическую безопасность.