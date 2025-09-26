Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто возразил президенту США Дональду Трампу. Он заявил, что его страна не откажется от закупок российских энергоносителей.

Почему Орбан не прислушался к Трампу?

Об этом венгерский премьер заявил в пятницу, 26 сентября, в интервью государственному радио, проведя накануне телефонный разговор с Трампом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Требования Трампа не помешают: Венгрия продолжит покупать нефть из России

Орбан отметил, что отказ от импорта по трубопроводу российской нефти и газа станет катастрофой для венгерской экономики, поскольку она не имеет выхода к морю.

Такой шаг, по его словам, приведет к немедленному падению ВВП страны минимум на 4%.

Поэтому премьер добавил, что правительство Венгрии будет руководствоваться только собственными интересами в сфере энергетики. Будапешт, мол, не обязан выполнять рекомендации Вашингтона.

Нам не нужно принимать аргументы друг друга. Мы просто должны откровенно говорить о своих интересах и слушать друг друга как друзья, а дальше каждый действует, как считает нужным,

– заявил Орбан о разговоре с Трампом.

Как пишет издание, эти комментарии Орбана стали четким сигналом Европе и миру, что Орбан не собирается разрывать экономические связи с Москвой, даже если это может ухудшить его отношения с американским президентом.

Почему Венгрия покупает российские энергоносители?

Венгрия имеет весомые экономические стимулы для того, чтобы покупать дешевую нефть Москвы, отмечает Bloomberg.

После введения санкций ЕС на импорт трубопроводной нефти из России, она вместе со Словакией была освобождена от этих ограничений из-за отсутствия выхода к морю.

Благодаря российскому импорту венгерское правительство смогло ввести налог на сверхприбыли от энергоресурсов, который позволил ему пополнить бюджет, который страдает от многолетних финансовых проблем.

Важно! С начала полномасштабного вторжения России в Украину Венгрия увеличила долю российской нефти в своих закупках с 61% до 86% в 2024 году. При этом правительство Орбана не сделало достаточных шагов для диверсификации источников энергоснабжения. Потенциальной альтернативой мог бы стать трубопровод через Хорватию, но Будапешт отмечает, что тарифы там слишком высокие, а пропускной способности недостаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса.

Как Трамп стремится повлиять на Орбана?