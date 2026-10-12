Будет ли дефицит топлива из-за отключений электроэнергии в Украине

Отключения электроэнергии пока не вызвали проблем с поставками топлива в Украине. Спрос на бензин и дизельное топливо для генераторов растет, однако дефицита на АЗС нет.

Покупают ли украинцы топливо впрок

Массового ажиотажа на заправках пока нет, рассказал 24 Каналу директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. По его словам, во время масштабных отключений в декабре и январе ситуация была иной: водители чаще приезжали на АЗС с канистрами, чтобы запастись топливом для генераторов.

Как отмечает эксперт, поставщики способны удовлетворить дополнительный спрос, поэтому поводов для паники пока нет.

Пока у нас хватает топлива, все нормально,

– отметил Куюн.

В то же время эксперт предупреждает, что предстоящий отопительный сезон может оказаться более сложным из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Поэтому тем, кто зависит от генераторов, он советует позаботиться о запасе топлива заранее, пока нет ажиотажа.

Сделайте это сейчас, пока нет ажиотажа, пока нет этой паники, спокойно создайте этот запас, и нам всем будет легче от этого,

– подчеркнул эксперт.

Важно! Куюн советует сделать запас топлива примерно на 50–700 литров.

Изменятся ли цены на АЗС

По словам Куюна, стоимость топлива зависит прежде всего от ситуации на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. Если поставки успевают за спросом, само по себе увеличение потребления не обязательно приводит к подорожанию.

Эксперт надеется, что мировые цены снизятся, и это отразится на украинском рынке. Однако точно прогнозировать изменения пока сложно: котировки на нефть могут быстро меняться под влиянием международных событий.

К слову, Сергей Куюн подчеркнул, что в настоящее время поставки топлива превышают потребление. То есть угрозы дефицита в стране нет. Однако из-за российских атак на объекты критической инфраструктуры, в частности на АЗС, ситуация все же может обостриться.