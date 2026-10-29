Отключение электричества: как ЕС поможет сделать дома автономными

Масштабные атаки на инфраструктуру заставляют искать новые способы выживания городов в зимний период. Западные партнеры уже готовят масштабный план спасения, который кардинально изменит подход к энергообеспечению каждой семьи.

Куда пойдут миллиарды евро и что приобретут для населения

Украина срочно нуждается в финансовой поддержке Европейского Союза для развития децентрализованной генерации, которая позволит жилым домам и бизнесу работать автономно. Об этом во время специального мероприятия Киевского форума по безопасности в Брюсселе заявил представитель Украины при ЕС Тарас Качка, передает Укринформ. По его словам, опыт Харькова уже масштабируется на другие города, включая столицу, чтобы каждый многоквартирный дом мог обходиться без централизованной сети.

Главным финансовым инструментом спасения остается Фонд поддержки энергетики Украины, действующий в рамках Энергетического сообщества. В нем уже удалось аккумулировать более 2 миллиардов евро, однако потребности постоянно растут из-за новых разрушений инфраструктуры.

Каждую зиму мы извлекаем новые уроки о том, что нам нужно закупать, ведь Россия повреждает все больше элементов электросетей,

– пояснил Качка.

Он добавил, что значительные средства идут на физическую защиту объектов, в частности на возведение бетонных укрытий и перенос критически важного оборудования под землю.

В то же время ключевым решением для балансировки системы становятся небольшие ветровые и солнечные электростанции, а также промышленные аккумуляторы. Дипломат подчеркнул, что насущной потребностью для жилищного сектора сейчас является увеличение поставок топлива для работы небольших генераторов, которые обеспечивают базовые потребности жителей.

Какие решения по обеспечению освещения принимались ранее

Подготовка к самой сложной зиме продолжается на всех уровнях. Как мы писали ранее, Украина готовит совместный проект с ЕИБ на сумму 275 миллионов евро для критической физической защиты подстанций "Укрэнерго". В целом совместный портфель нашего государства и Европейского инвестиционного банка уже включает семь проектов стоимостью 1,26 миллиарда евро.

Несмотря на попытки агрессора устроить тотальный блэкаут, украинская энергосистема выдерживает удар. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает, что врагу не удалось отрезать Левобережье от генерации, однако жильцам многоквартирных домов следует самостоятельно позаботиться о теплоизоляции и резервном питании для насосов отопления. Именно установка локальных газопоршневых установок и солнечных панелей силами ОСМД станет главным залогом того, что трубы не замерзнут во время длительных отключений.