Что влияет на продолжительность отключений света: в Укрэнерго объяснили расхождения по регионам

Из-за российских атак по всей Украине вводят ограничения света, однако они значительно отличаются по регионам. Почему в некоторых городах отключения продолжаются дольше, чем в других, расскажем далее.

От чего зависят отключения света?

В общем как почасовые, так и аварийные отключения света зависят от одних и тех же факторов, а именно от наличия достаточного объема электроэнергии в системе и способностью сетей эту энергию передать, рассказали в Укрэнерго в комментарии 24 Канала.

По данным компании, Россия нанесла уже 6 массированных ракетно-дронных атак на энергосистему Украины только в октябре-ноябре. Учитывая последствия этих ударов, ситуация в разных регионах может значительно отличаться.

Обусловленная российскими обстрелами проблема энергодефицита создает необходимость покрытия потребления в пострадавших от обстрелов регионах за счет объектов генерации в других областях. Впрочем, энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария, – объяснили в Укрэнерго.

Из-за этих особенностей энергосистемы возможности передачи электроэнергии от электростанций к потребителям, которые находятся за сотни километров, ограничены.

Укрэнерго вынуждено вводить ограничения света в областях, которые находятся на пути передачи электроэнергии:

от объектов генерации (например, электростанций) и межгосударственных интерконнекторов, через которые осуществляется импорт;

к распределительным сетям регионов, где ощущается дефицит энергии.

При этом в тех регионах, через которые передача энергии не происходит, или вообще нет необходимости ограничивать потребление света, или необходимы меньшие ограничения.

После атаки на энергообъекты, которую враг совершил 19 ноября, во всех регионах Украины меры ограничения потребления пока осуществляются в примерно одинаковом объеме,

– отметили в Укрэнерго.

Важно! Также на продолжительность отключения влияют локальные ограничения, которые вводят облэнерго для ремонта поврежденных энергообъектов.

Что известно об атаке 19 ноября?

Напомним, что 19 ноября Россия в очередной раз массированно атаковала энергосистему Украины. По данным Укрэнерго, враг ударил по энергообъектам нескольких регионов:

в Харьковской;

Черниговской;

Днепропетровской;

Львовской;

Ивано-Франковской;

Черкасской;

и Донецкой областях.

графики аварийных отключений тогда ввели на Прикарпатье, Тернопольской, Львовской, Волынской области. Впоследствии их изменили почасовые ограничения света.

На Ровенской области сразу ввели графики почасовых отключений электроэнергии.

Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса,

– сообщали в Укрэнерго.

Что известно о последних атаках на энергосистему?