Що впливає на тривалість відключень світла: в Укренерго пояснили розбіжності по регіонах

Через російські атаки по всій Україні запроваджують обмеження світла, однак вони значно відрізняються по регіонах. Чому в деяких містах відключення тривають довше, ніж в інших, розкажемо далі.

Від чого залежать відключення світла?

Загалом як погодинні, так і аварійні відключення світла залежать від одних і тих же чинників, а саме від наявності достатнього обсягу електроенергії у системі та здатністю мереж цю енергію передати, розповіли в Укренерго у коментарі 24 Каналу.

За даними компанії, Росія завдала вже 6 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України лише у жовтні-листопаді. Враховуючи наслідки цих ударів, ситуація у різних регіонах може значно відрізнятися.

Зумовлена російськими обстрілами проблема енергодефіциту створює необхідність покриття споживання у постраждалих від обстрілів регіонах за рахунок об’єктів генерації в інших областях. Втім, енергосистема України не проектувалась з урахуванням такого сценарію, – пояснили в Укренерго.

Через ці особливості енергосистеми можливості передачі електроенергії від електростанцій до споживачів, які знаходяться за сотні кілометрів, обмежені.

Укренерго змушене запроваджувати обмеження світла у областях, які знаходяться на шляху передачі електроенергії:

від об'єктів генерації (наприклад, електростанцій) та міждержавних інтерконекторів, через які здійснюється імпорт;

до розподільчих мереж регіонів, де відчувається дефіцит енергії.

При цьому у тих регіонах, через які передача енергії не відбувається, або взагалі немає потреби обмежувати споживання світла, або необхідні менші обмеження.

Після атаки на енергооб’єкти, яку ворог здійснив 19 листопада, у всіх регіонах України заходи обмеження споживання наразі здійснюються у приблизно однаковому обсязі,

– наголосили в Укренерго.

Важливо! Також на тривалість відключення впливають локальні обмеження, які запроваджують обленерго для ремонту пошкоджених енергооб’єктів.

Що відомо про атаку 19 листопада?

Нагадаємо, що 19 листопада Росія вкотре масовано атакувала енергосистему України. За даними Укренерго, ворог вдарив по енергооб'єктах кількох регіонів:

у Харківській;

Чернігівській;

Дніпропетровській;

Львівській;

Івано-Франківській;

Черкаській;

та Донецькій областях.

️Графіки аварійних відключень тоді запровадили на Прикарпатті, Тернопільщині, Львівщині, Волині. Згодом їх змінили погодинні обмеження світла.

На Рівненщині одразу увели графіки погодинних відключень електроенергії.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу,

– повідомляли в Укренерго.

