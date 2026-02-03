Морозы ударили – света стало меньше: почему во время холодов отключений становится больше
- В морозы энергосистема испытывает дополнительную нагрузку из-за снижения температуры и повреждения инфраструктуры.
- ДТЭК будет вводить экстренные отключения света, чтобы избежать коллапса системы, и призывает уменьшать потребление.
В Украину вернулись морозы. А когда температура резко падает, энергосистема сразу испытывает дополнительную нагрузку.
Почему в холода света становится меньше?
И причина здесь не только в увеличении потребления. Почему так происходит – объяснили в ДТЭК.
Во время морозов энергосистема испытывает дополнительную нагрузку, на что влияет два фактора.
- Увеличение потребления электричества – в холод люди массово включают обогреватели, бойлеры, теплый пол, из-за чего потребление электричества очень быстро растет.
- Прямое влияние морозов на оборудование – из-за обледенения могут быть обрывы линий электропередач, а снег и непогода затрудняют ремонты.
В ДТЭК также отметили, что из-за повреждения и влияние погоды в некоторых городах будет сложно выдерживать графики, поэтому энергетики вынуждены вводить экстренные отключения, чтобы уберечь энергосистему от коллапса.
Вы можете помочь энергетикам "удержать" систему – не включайте несколько мощных приборов одновременно и уменьшайте потребление утром и вечером,
– добавили там.
К слову, по состоянию на утро вторника, 3 февраля, из-за сложных погодных условий (гололед и обледенение линий электропередачи) полностью или частично были обесточены 68 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий, пишет Укрэнерго.
Что еще стоит знать об отключении света?
Сейчас из-за последствий российских обстрелов нет физической возможности передавать энергию между различными частями энергосистемы. Именно поэтому в Украине возможны так называемые неравномерные отключения света.
Стоит отметить, что повреждения в одном регионе влияют на ситуацию в других областях, даже если там не было вражеских попаданий.
В нынешних условиях украинские электростанции работают исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления – экспорт электроэнергии не осуществляют.