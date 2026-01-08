Графики отключений стабилизировали: Свириденко рассказала, что будет со светом

Ситуация в энергосистеме Украины из-за массированных ракетно-дронных атак России остается сложной. Однако энергетикам удалось высвободить и добавить в сеть 911 мегаватт электрической мощности.

Как увеличили мощности энергосистемы?

Об этом стало известно во время заседания энергетического штаба правительства, профильных министерств и руководства энергетических компаний, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

На заседании главное внимание сосредоточили на стабилизации энергетической системы Украины в условиях восстановления ее после вражеских российских атак и ожидаемого ухудшения погоды. В частности, проверили, как выполняется решение правительства о пересмотре списков критической инфраструктуры.

По словам премьера, объекты которые изъяли из этих списков, уже перевели на общие графики отключений света. Это позволило стабилизировать ограничения электроснабжения для потребителей.

Благодаря этому решению, несмотря на существенное снижение температуры на этой неделе, удалось стабилизировать увеличение очередей графиков отключений. На сегодня уже высвобождены и добавлены в общую сеть 911 мегаватт электрической мощности,

– отметила Свириденко.

Она добавила, что правительство ожидает увеличения высвобожденных мегаватт, которые усилят возможности энергосистемы.

При этом Свириденко подчеркнула, что это решение правительства не касается:

школ;

больниц;

объектов жизнеобеспечения;

и объектов оборонно-промышленного комплекса, которые включены в перечень критической инфраструктуры.

Обратите внимание! Юлия Свириденко еще 16 декабря заявила, что Кабмин нашел возможность сократить графики отключений. Тогда во время совещания с председателями областных военно-гражданских администраций нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

Как проблемы возникли во Львове из-за решения правительства?

Накануне из-за решения правительства о пересмотре перечня объектов критической инфраструктуры во Львове часть больниц и весь коммунальный электротранспорт остались без света, сообщил мэр города Андрей Садовый.

То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!

– заявил Садовый.

Он обратился к правительству за разъяснениями.

Свириденко в тот же день отреагировала на ситуацию во Львове и подчеркнула, что правительство категорически запретило отключать учреждения здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения.

Важно! Премьер дала поручение государственным органам, в частности, Госэнергонадзора, безотлагательно провести проверки относительно возможных нарушений правительственного решения.

Какова ситуация в энергосистеме?