Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фотографа и фотожурналиста Яна Доброносова.
Что происходит в Днепре?
Очередной вражеский обстрел почти полностью обесточил Днепропетровскую и Запорожскую области.
После атаки в городе сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня: энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение больниц, левый берег удерживают на альтернативном питании, также продолжаются работы по восстановлению тепла и водоснабжения.
Сложности возникли и на железной дороге. В Укрзализныце сообщали о незапланированных остановках пригородных поездов, движение которых пролегает через Днепропетровскую область.
В Днепре произошел блэкаут / Фото: Ян Доброносов
По состоянию на утро 8 января на Днепропетровщине без света оставались около 800 000 семей, энергетики также уже запитали часть критической инфраструктуры.
Повлияют ли морозы на ситуацию со светом?
Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру страны, что может спровоцировать дополнительные отключения света. Однако правительство уже приняло комплекс мер для минимизации последствий непогоды.
В частности, МВД вместе с ГСЧС и Национальной полицией должны обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой инженерной техники, техники повышенной проходимости и мобильных пунктов обогрева.
Профильным министерствам и службам также поручили подготовить к развертыванию пункты несокрушимости в случае перебоев с электричеством, теплом, газом, водоснабжением и проблем со связью.