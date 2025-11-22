Ситуация со светом может улучшиться: в ДТЭК назвали, при каких условиях

В Украине продолжаются почасовые отключения электроэнергии. Объемы ограничений могут уменьшиться после ликвидации последствий, вызванных атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины.

При каких условиях ситуация со светом в стране улучшится, подробнее рассказали в ДТЭК, передает 24 Канал.

Когда света будет больше?

По данным ДТЭК, 22 ноября российские войска в очередной раз ударили по энергообъектам Украины. Несмотря на это, энергетики продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

В компании объяснили, что есть вероятность, что в ближайшее время отключения света уменьшатся, если Россия не будет атаковать снова.

Уже в ближайшее время несколько важных ремонтов может быть завершено. Это должно уменьшить отключение света, если не будет новых атак,

– анонсировали в ДТЭК.

Энергетики ремонтируют электростанции, подстанции и ЛЭП. Кроме того, строят временные схемы запитки, импортируют электроэнергию и возобновляют работу поврежденного оборудования.

