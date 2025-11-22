Ситуация со светом может улучшиться: в ДТЭК назвали, при каких условиях
- 22 ноября российские войска снова атаковали энергетические объекты Украины, но энергетики продолжают их восстанавливать.
- ДТЭК сообщает, что отключения света могут уменьшиться, если Россия прекратит атаки, и несколько важных ремонтов будет завершено в ближайшее время.
В Украине продолжаются почасовые отключения электроэнергии. Объемы ограничений могут уменьшиться после ликвидации последствий, вызванных атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины.
При каких условиях ситуация со светом в стране улучшится, подробнее рассказали в ДТЭК, передает 24 Канал.
Когда света будет больше?
По данным ДТЭК, 22 ноября российские войска в очередной раз ударили по энергообъектам Украины. Несмотря на это, энергетики продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру.
В компании объяснили, что есть вероятность, что в ближайшее время отключения света уменьшатся, если Россия не будет атаковать снова.
Уже в ближайшее время несколько важных ремонтов может быть завершено. Это должно уменьшить отключение света, если не будет новых атак,
– анонсировали в ДТЭК.
Энергетики ремонтируют электростанции, подстанции и ЛЭП. Кроме того, строят временные схемы запитки, импортируют электроэнергию и возобновляют работу поврежденного оборудования.
Ситуация с энергетикой: последние новости
Премьер-министр Юлия Свириденко провела совещание, во время которого обсуждали пути сокращения продолжительности отключений. Она отметила, что ожидается уменьшение отключений уже "в ближайшие дни".
В Украине все крупные ТЭС и ГЭС повреждены Россией. Это ограничило их способность производить электроэнергию. Минэнерго отметило, что электроэнергия пока не экспортируется.