На сверхсекретных объектах в Украине расположили аккумуляторы от США. Они должны обеспечить бесперебойное электроснабжение.

Как аккумуляторы США защитят украинскую энергетику?

США доставили Украине огромные батареи для защиты энергосистемы, сообщает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Смотрите также Россияне снова бьют по энергетике: часть Сумщины и Харьковщины осталась без света

Украинская энергосеть выдержала три зимы российских бомбардировок, однако с тех пор Россия нарастила производство дронов, что делает эту зиму еще более опасной для Украины. Теперь энергопоставщики делают ставку на сеть аккумуляторов американского производства, хранящихся в строго секретных местах, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение.

По данным издания, аккумуляторные батареи общей мощностью 200 мегаватт способны обеспечивать электроэнергией около 600 тысяч домов примерно два часа. Они подключены к энергосистеме и обеспечивают электроснабжение в случае отключения другого источника, например, тепловой электростанции.

Это эквивалентно электроснабжению города размером с Вашингтон. При этом, самое главное, что во время бомбардировок энергоблоки дают инженерам время для восстановления электроснабжения и предотвращения отключений электроэнергии,

– пишет WSJ.

Информация об их конкретном местонахождении и мерах защиты хранят в секрете. Однако известно, что это шесть объектов. Также важным преимуществом для Украины является их модульность. Каждый блок можно отключать и заменять, не влияя на другие элементы.

По данным WSJ, программа по созданию сети из аккумуляторных батарей в Украине оценивается в 140 миллионов долларов, ее завершили в августе 2025 года.

Готова ли Украина к отопительному сезону?

По состоянию на 2 октября 2025 года запасы газа в Украине составляют 8,353 миллиарда кубических метров, что больше, чем в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные аналитического центра Bruegel.

Однако Украине, чтобы пережить отопительный сезон, нужно ориентировочно 13,2 миллиарда кубических метров газа. Но российские атаки на энергетическую инфраструктуру усложняют ситуацию.

Что известно об атаках России на энергетику?