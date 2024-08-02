Зависит ли отключение света от региона Украины

Отключения света в Украине связаны не только с объемами потребления электроэнергии, но и с регионом. В частности существует неофициальная приоритетность.

Отключение света в регионах

Действительно, существует определенная связь между отключениями света и регионом, в котором проживают украинцы. Оба эксперта в комментарии для 24 Канала объяснили, какую именно.

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Андрей Закревский Энергетический эксперт, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Сейчас приняли решение, что в первую очередь будут обеспечивать прифронтовые регионы. Как по мне, это правильно. Они и так страдают, так хотя бы имеют электроэнергию не по графикам, а в перерывах между обстрелами. Потому что в прифронтовых областях, если идет тревога, которая не такая, что игнорируется сейчас в 90% всей Украины, а когда ты знаешь, что сейчас в укрытие надо сходить. То же потом надо прийти после обстрела, поставить стираться, что-то приготовить и так далее.

Сейчас выравнивается дефицит электроэнергии по всей территории Украины. Больше всего проблем в таких областях:

Харьковская;

Херсонская;

Николаевская;

Одесская.

Именно так, у нас недостаточно больших силовых трансформаторов. Удары по ним или их поломка приведет к сильному дефициту в регионе.

Зато Олег Попенко объяснил, что чем ближе к линии фронта и границы с Россией, тем больше проблем мы имеем с поставками электроэнергии, с наличием электроэнергии в сети.

Олег Попенко Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Потому что там разрушена практически вся энергетическая инфраструктура, генерация разрушена, и подавать электроэнергию туда становится все сложнее. И чем ближе к западным границам, тем там ситуация с наличием электроэнергии в сети лучше, потому что у нас есть возможность импорта электроэнергии из-за рубежа.

Приоритетность у нас не прописана в законодательстве, но кое-где она существует.

Не все прифронтовые области насыщают (электроэнергией – 24 Канал) лучше, например в Сумской области гораздо сложнее, а в Харькове гораздо лучше. Поэтому есть определенный приоритет, но все же для прифронтовых областей,

– сказал он.

В населенных пунктах и на объектах в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью и в 20-ти километрах прифронтовой зоны не отключают электроэнергию.