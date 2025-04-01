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1 апреля, 12:32
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Прецеденты будут распространяться: нардеп прокомментировал отключение воды в Украине

Валерия Моргун
Основні тези
  • В Украине распространяется практика частичного ограничения водоснабжения из-за финансовой задолженности.
  • Уровень задолженности составляет десятки миллиардов долларов, а решение для выхода из ситуации пока не найдено.

Практика частичного ограничения водоснабжения и в дальнейшем будет распространяться по Украине. Причиной тому является финансовая задолженность.

В Украине могут отключать воду по графикам

Она составляет десятки миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на слова народного депутата Богдана Кицака.

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Прецеденты, которые сейчас появляются в Ровно, Франковске - они дальше будут распространяться по всей Украине. Потому что уровень задолженности, если мы суммируем по всей Украине, он на десятки миллиардов,
– заявил нардеп.

Согласно его словам, нужно выходить из этой ситуации. Однако пока не понятно, эффективен ли именно такой способ.

Ну посмотрим. Сейчас будет всенародное недовольство по примеру Ровно, Франковска, потом в других городах. Но вместе с тем нужно находить какое-то эффективное решение,
– добавил Кицак.

Что заявили в Ровнооблводоканале?

В понедельник, 31 марта, в Ровнооблводоканал сообщили, что планируют перейти на ограничение подачи воды. То есть в некоторые часы подача воды будет с ограниченным давлением, а это значит, что у некоторых потребителей может не быть воды вообще. Компания объясняет это убыточным тарифом.