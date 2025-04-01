Прецеденты будут распространяться: нардеп прокомментировал отключение воды в Украине

Практика частичного ограничения водоснабжения и в дальнейшем будет распространяться по Украине. Причиной тому является финансовая задолженность.

В Украине могут отключать воду по графикам

Она составляет десятки миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на слова народного депутата Богдана Кицака.

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Прецеденты, которые сейчас появляются в Ровно, Франковске - они дальше будут распространяться по всей Украине. Потому что уровень задолженности, если мы суммируем по всей Украине, он на десятки миллиардов,

– заявил нардеп.

Согласно его словам, нужно выходить из этой ситуации. Однако пока не понятно, эффективен ли именно такой способ.

Ну посмотрим. Сейчас будет всенародное недовольство по примеру Ровно, Франковска, потом в других городах. Но вместе с тем нужно находить какое-то эффективное решение,

– добавил Кицак.