Прецеденты будут распространяться: нардеп прокомментировал отключение воды в Украине
- В Украине распространяется практика частичного ограничения водоснабжения из-за финансовой задолженности.
- Уровень задолженности составляет десятки миллиардов долларов, а решение для выхода из ситуации пока не найдено.
Практика частичного ограничения водоснабжения и в дальнейшем будет распространяться по Украине. Причиной тому является финансовая задолженность.
В Украине могут отключать воду по графикам
Она составляет десятки миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на слова народного депутата Богдана Кицака.
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Прецеденты, которые сейчас появляются в Ровно, Франковске - они дальше будут распространяться по всей Украине. Потому что уровень задолженности, если мы суммируем по всей Украине, он на десятки миллиардов,
– заявил нардеп.
Согласно его словам, нужно выходить из этой ситуации. Однако пока не понятно, эффективен ли именно такой способ.
Ну посмотрим. Сейчас будет всенародное недовольство по примеру Ровно, Франковска, потом в других городах. Но вместе с тем нужно находить какое-то эффективное решение,
– добавил Кицак.