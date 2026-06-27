В Крыму новая проблема – жителей предупредили о длительных отключениях света

В Крыму и Севастополе уже на протяжении нескольких дней в конце июня действуют графики отключений электроэнергии. Однако теперь оккупационные власти предупредили жителей полуострова, что обесточивания могут длиться от 2 до 5 часов.

Почему в Крыму отключают свет

Подробности рассказал так называемый министр топлива и энергетики Владимир Воронкин, сообщает "Крым.Реалии" в субботу, 27 июня. Речь идет о якобы восстановительных работах в энергосистеме.

Смотрите также Лето без отключений света, но с рисками: что прогнозируют в "Укрэнерго" и почему зима может изменить всё

Графики отключений на оккупированной территории ранее ввели по указанию системного оператора – ради "снижения нагрузки на энергосети". Сейчас над восстановлением электроснабжения работают 500 энергетиков.

Однако в ближайшие дни в населенных пунктах возможны дополнительные ограничения. Причиной так называемый чиновник назвал строительство новых линий связи и монтаж оборудования, необходимого для обеспечения стабильной работы системы.

Интересно! Из-за перебоев в некоторых местах Севастополя даже не работают светофоры.

К слову, во второй половине июня украинские силы активизировали удары по энергетической инфраструктуре Крыма. В результате атак горели Таврийская ТЭС, Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ и др. Кроме того, командующий СБС ВСУ Роберт Бровди сообщил о поражении ряда электроподстанций в ночь на 26 июня.

Какова ситуация с топливом на полуострове

Напомним, в последние недели Крым также столкнулся с дефицитом топлива. Из-за перебоев с поставками на АЗС образуются длинные очереди, а оккупационные власти даже ввели ограничения на продажу бензина и дизеля – всего 20 литров на один автомобиль.

Поэтому люди вынуждены ездить в соседние российские регионы, в частности в Краснодарский край, где уже возникают конфликты с местными жителями.