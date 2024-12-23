В МВФ объяснили, какая будет ситуация со светом зимой в Украине
Зимой 2024-2025 годов энергетическая ситуация в Украине будет очень сложной. В частности дефицит электроэнергии и отключения света будут критически зависеть от двух факторов.
Какова ситуация с энергосистемой Украины в 2024 году
Речь идет о масштабах дальнейших российских атак и зимней погоды, в частности температур, пишет 24 канал со ссылкой на Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ).
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Так согласно данным МВФ, в январе-октябре 2024 года враждебные атаки повредили или даже уничтожили более 10 гигаватт генерирующих мощностей. А это составляет примерно 50% пикового спроса прошлогодней зимы.
Но несмотря на такие значительные потери в энергетике, ситуация осталась относительно стабильной до ноября. Однако в ноябре-декабре текущего года российские обстрелы и разрушения энергетической инфраструктуры нанесли новые экономические убытки и потери.
Также произошли следующие последствия:
- ограничение электрогенерирующих мощностей Украины;
- увеличение дефицита энергии;
- вызывание массовых и длительных отключений электроэнергии в домохозяйствах по всей стране.
Как Украина борется с дефицитом электроэнергии
Эксперты фонда отметили, что Украина оперативно работает над решением проблем. Например, ремонтные работы прошли успешно, и новое оборудование стабильно поступало в эксплуатацию. Кроме того, энергетика стимулировалась повышением лимита Евросоюза на импорт до 2,1 гигаватта (с 1,7 гигаватта) с дополнительными 250 мегаватт экстренной поддержки.
Также Международный валютный фонд сообщает, что украинские власти накопила газ на отопительный сезон в соответствии с целевым уровнем.
В частности последствия дефицита помогли смягчить следующие факторы:
- введение в эксплуатацию 0,9 гигаватта резервных распределенных генераций;
- расширение импортных мощностей ;
- поддержка в восстановлении поврежденных генерирующих мощностей.
Обратите внимание! В то же время негативное влияние дефицита на ряд отраслей промышленности частично смягчается и благодаря прямому импорту электроэнергии компаниями для производственных целей и развитием собственной генерации.