Какова ситуация с энергосистемой Украины в 2024 году

Речь идет о масштабах дальнейших российских атак и зимней погоды, в частности температур, пишет 24 канал со ссылкой на Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ).

Читайте также В Украине планируют повысить тариф на электроэнергию: когда и как изменятся цены

Так согласно данным МВФ, в январе-октябре 2024 года враждебные атаки повредили или даже уничтожили более 10 гигаватт генерирующих мощностей. А это составляет примерно 50% пикового спроса прошлогодней зимы.

Но несмотря на такие значительные потери в энергетике, ситуация осталась относительно стабильной до ноября. Однако в ноябре-декабре текущего года российские обстрелы и разрушения энергетической инфраструктуры нанесли новые экономические убытки и потери.

Также произошли следующие последствия:

ограничение электрогенерирующих мощностей Украины;

увеличение дефицита энергии;

вызывание массовых и длительных отключений электроэнергии в домохозяйствах по всей стране.

Как Украина борется с дефицитом электроэнергии

Эксперты фонда отметили, что Украина оперативно работает над решением проблем. Например, ремонтные работы прошли успешно, и новое оборудование стабильно поступало в эксплуатацию. Кроме того, энергетика стимулировалась повышением лимита Евросоюза на импорт до 2,1 гигаватта (с 1,7 гигаватта) с дополнительными 250 мегаватт экстренной поддержки.

Также Международный валютный фонд сообщает, что украинские власти накопила газ на отопительный сезон в соответствии с целевым уровнем.

В частности последствия дефицита помогли смягчить следующие факторы:

введение в эксплуатацию 0,9 гигаватта резервных распределенных генераций;

расширение импортных мощностей ;

поддержка в восстановлении поврежденных генерирующих мощностей.

Обратите внимание! В то же время негативное влияние дефицита на ряд отраслей промышленности частично смягчается и благодаря прямому импорту электроэнергии компаниями для производственных целей и развитием собственной генерации.