20 октября, 21:13
Уже в скором времени: В Минэнерго спрогнозировали, когда не будут выключать свет

Дарья Смородская
Основні тези
  • Ситуация в энергосистеме Украины контролируемая, сложнее всего в Черниговской области из-за атак.
  • Ремонтные работы могут стабилизировать ситуацию в ближайшие дни, уменьшая потребность в аварийных отключениях.

Из-за частых атак на инфраструктуру Украины президент Владимир Зеленский держит на постоянном контроле ситуацию в энергосистеме, восстановления и защиты объектов. Все силы мобилизуются для того, чтобы отключений света стало меньше.

В частности, Украина работает с международными партнерами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова министра энергетики Украины Светланы Гринчук в эфире телемарафона.

Когда отключения света прекратятся?

Светлана Гринчук говорит, что ситуация в энергосистеме по состоянию на сейчас контролируемая. Самое сложное – в Черниговской области, ведь россияне нацелили много своих атак именно на этот регион. Оккупанты стремятся, чтобы люди остались без света и в перспективе покинули свои дома. В ГУР говорят, что Россия таким образом хочет создать там "санитарную зону".

Очень надеемся, что с помощью ремонтных работ, которые сейчас завершаются, на днях ситуация в Черниговской области стабилизируется, 
– сказала министр.

Кроме того, ночью россияне атаковали Днепропетровскую и Харьковскую области, в результате чего было обесточено немного потребителей.

Гринчук отметила, что из-за погоды потребление электроэнергии в Украине увеличилось. Несмотря на это продолжаются ремонты, часть из них уже завершается. Это может добавить генерации уже в ближайшие дни. Тогда энергосистема выдержит нагрузку без аварийных отключений.

Как государство защищает энергетику?

  • Кабинет министров Украины выделит более 6 миллиардов гривен из резервного фонда для защиты критической инфраструктуры. За эти средства страна защитит объекты топливно-энергетической сферы, железнодорожный транспорт, системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

  • Кроме того, разведка Украины заблаговременно предупреждает о подготовке России к атакам на энергетику, чтобы Воздушные силы и критическая инфраструктура могли подготовиться. Однако для защиты необходимо иметь больше систем ПВО, чтобы полностью обеспечить безопасность объектов.