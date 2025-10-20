Из-за частых атак на инфраструктуру Украины президент Владимир Зеленский держит на постоянном контроле ситуацию в энергосистеме, восстановления и защиты объектов. Все силы мобилизуются для того, чтобы отключений света стало меньше.

В частности, Украина работает с международными партнерами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова министра энергетики Украины Светланы Гринчук в эфире телемарафона.

Смотрите также Украина готовит масштабные дальнобойные ответы на удары врага по энергетике, – Зеленский

Когда отключения света прекратятся?

Светлана Гринчук говорит, что ситуация в энергосистеме по состоянию на сейчас контролируемая. Самое сложное – в Черниговской области, ведь россияне нацелили много своих атак именно на этот регион. Оккупанты стремятся, чтобы люди остались без света и в перспективе покинули свои дома. В ГУР говорят, что Россия таким образом хочет создать там "санитарную зону".

Очень надеемся, что с помощью ремонтных работ, которые сейчас завершаются, на днях ситуация в Черниговской области стабилизируется,

– сказала министр.

Кроме того, ночью россияне атаковали Днепропетровскую и Харьковскую области, в результате чего было обесточено немного потребителей.

Гринчук отметила, что из-за погоды потребление электроэнергии в Украине увеличилось. Несмотря на это продолжаются ремонты, часть из них уже завершается. Это может добавить генерации уже в ближайшие дни. Тогда энергосистема выдержит нагрузку без аварийных отключений.

Как государство защищает энергетику?