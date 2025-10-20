Уже в скором времени: В Минэнерго спрогнозировали, когда не будут выключать свет
- Ситуация в энергосистеме Украины контролируемая, сложнее всего в Черниговской области из-за атак.
- Ремонтные работы могут стабилизировать ситуацию в ближайшие дни, уменьшая потребность в аварийных отключениях.
Из-за частых атак на инфраструктуру Украины президент Владимир Зеленский держит на постоянном контроле ситуацию в энергосистеме, восстановления и защиты объектов. Все силы мобилизуются для того, чтобы отключений света стало меньше.
В частности, Украина работает с международными партнерами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова министра энергетики Украины Светланы Гринчук в эфире телемарафона.
Когда отключения света прекратятся?
Светлана Гринчук говорит, что ситуация в энергосистеме по состоянию на сейчас контролируемая. Самое сложное – в Черниговской области, ведь россияне нацелили много своих атак именно на этот регион. Оккупанты стремятся, чтобы люди остались без света и в перспективе покинули свои дома. В ГУР говорят, что Россия таким образом хочет создать там "санитарную зону".
Очень надеемся, что с помощью ремонтных работ, которые сейчас завершаются, на днях ситуация в Черниговской области стабилизируется,
– сказала министр.
Кроме того, ночью россияне атаковали Днепропетровскую и Харьковскую области, в результате чего было обесточено немного потребителей.
Гринчук отметила, что из-за погоды потребление электроэнергии в Украине увеличилось. Несмотря на это продолжаются ремонты, часть из них уже завершается. Это может добавить генерации уже в ближайшие дни. Тогда энергосистема выдержит нагрузку без аварийных отключений.
Как государство защищает энергетику?
Кабинет министров Украины выделит более 6 миллиардов гривен из резервного фонда для защиты критической инфраструктуры. За эти средства страна защитит объекты топливно-энергетической сферы, железнодорожный транспорт, системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, разведка Украины заблаговременно предупреждает о подготовке России к атакам на энергетику, чтобы Воздушные силы и критическая инфраструктура могли подготовиться. Однако для защиты необходимо иметь больше систем ПВО, чтобы полностью обеспечить безопасность объектов.