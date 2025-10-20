Через часті атаки на інфраструктуру України президент Володимир Зеленський тримає на постійному контролі ситуацію в енергосистемі, відновлення та захист об'єктів. Всі сили мобілізуються для того, щоб відключень світла стало менше.

Зокрема, Україна працює з міжнародними партнерами. Про це пише 24 Канал із посиланням на слова міністерки енергетики України Світлани Гринчук в ефірі телемарафону.

Коли відключення світла припиняться?

Світлана Гринчук говорить, що ситуація в енергосистемі станом на зараз контрольована. Найскладніше – в Чернігівській області, адже росіяни націлили багато своїх атак саме на цей регіон. Окупанти прагнуть, щоб люди залишилися без світла й у перспективі покинули свої будинки. У ГУР кажуть, що Росія таким чином хоче створити там "санітарну зону".

Дуже сподіваємося, що за допомогою ремонтних робіт, які зараз завершуються, днями ситуація в Чернігівській області стабілізується,

– сказала міністерка.

Окрім того, вночі росіяни атакували Дніпропетровщину та Харківщину, внаслідок чого було знеструмлено небагато споживачів.

Гринчук зазначила, що через погоду споживання електроенергії в Україні збільшилося. Попри це тривають ремонти, частина з них вже завершується. Це може додати генерації вже найближчими днями. Тоді енергосистема витримає навантаження без аварійних відключень.

Як держава захищає енергетику?