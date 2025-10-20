Вже незабаром: у Міненерго спрогнозували, коли не будуть вимикати світло
- Ситуація в енергосистемі України контрольована, найскладніше в Чернігівській області через атаки.
- Ремонтні роботи можуть стабілізувати ситуацію в найближчі дні, зменшуючи потребу в аварійних відключеннях.
Через часті атаки на інфраструктуру України президент Володимир Зеленський тримає на постійному контролі ситуацію в енергосистемі, відновлення та захист об'єктів. Всі сили мобілізуються для того, щоб відключень світла стало менше.
Зокрема, Україна працює з міжнародними партнерами. Про це пише 24 Канал із посиланням на слова міністерки енергетики України Світлани Гринчук в ефірі телемарафону.
Коли відключення світла припиняться?
Світлана Гринчук говорить, що ситуація в енергосистемі станом на зараз контрольована. Найскладніше – в Чернігівській області, адже росіяни націлили багато своїх атак саме на цей регіон. Окупанти прагнуть, щоб люди залишилися без світла й у перспективі покинули свої будинки. У ГУР кажуть, що Росія таким чином хоче створити там "санітарну зону".
Дуже сподіваємося, що за допомогою ремонтних робіт, які зараз завершуються, днями ситуація в Чернігівській області стабілізується,
– сказала міністерка.
Окрім того, вночі росіяни атакували Дніпропетровщину та Харківщину, внаслідок чого було знеструмлено небагато споживачів.
Гринчук зазначила, що через погоду споживання електроенергії в Україні збільшилося. Попри це тривають ремонти, частина з них вже завершується. Це може додати генерації вже найближчими днями. Тоді енергосистема витримає навантаження без аварійних відключень.
Як держава захищає енергетику?
Кабінет міністрів України виділить понад 6 мільярдів гривень із резервного фонду для захисту критичної інфраструктури. За ці кошти країна захистить об'єкти паливно-енергетичної сфери, залізничний транспорт, системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення.
Окрім того, розвідка України завчасно попереджає про підготовку Росії до атак на енергетику, щоб Повітряні сили та критична інфраструктура могли підготуватися. Однак для захисту необхідно мати більше систем ППО, щоб повністю забезпечити безпеку об'єктів.