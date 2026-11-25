Враг продолжает терроризировать энергосистему, оставляя целые регионы без стабильного электроснабжения. В частности, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в самом Днепре, а также в четырех районах области действуют экстренные отключения.

Почему в Днепропетровской области возникли проблемы с электроснабжением

Речь идет о Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самарском районах, где обесточена даже часть критически важной инфраструктуры, о чем сообщают в ДТЭК.

Россия продолжает целенаправленно проводить атаки на энергетическую инфраструктуру региона. Вчера и сегодня ночью под ударами вновь оказался ряд важных для региона энергетических объектов,

– говорится в сообщении.

Кроме того, из-за атак обесточена часть критически важной инфраструктуры. Ситуация со светом чрезвычайно тяжелая.

Энергетики всех звеньев работают на пределе возможностей, чтобы стабилизировать систему. Однако ремонтные работы существенно затрудняются из-за длительных воздушных тревог.

Напомним, что ранее Россия всего за два дня нанесла удары по четырем энергообъектам ДТЭК. Более 350 тысяч семей остались без света.

Более того, на фоне отключений света изменилась ситуация с отоплением в Павлограде. Теперь котельные во время отключений электроэнергии будут запускаться, если температура воздуха на улице опустится ниже нуля градусов.