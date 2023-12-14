Вам могут отменить пенсию: как пройти идентификацию, чтобы не потерять выплату
В декабре ПФУ ввел нововведение, согласно которому идентификация пенсионера может происходить не только офлайн, но и онлайн. Как это происходит дистанционно, читайте дальше.
Как пройти идентификацию онлайн
Пенсионеры должны пройти верификацию до конца года, чтобы сохранить свои выплаты. Чтобы выполнить эту процедуру, необходимо зарегистрироваться в вебпортали ПФУ.
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Пошагово процедуру идентификации онлайн можно пройти так:
- После регистрации в личном кабинете выберите раздел "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи".
- Заполните форму.
- Выберите через какую именно платформу будет проходить видеоконференция: WhatsApp, Google Meet, Zoom, Signal, Telegram, Skype, Viber.
- Нажмите кнопку "Подать заявление".
Далее с заявителем сконтактируется уполномоченный представитель ПФУ, чтобы согласовать дату и время проведения процедуры. Вы можете добавить следующие документы для упрощения процесса идентификации:
- удостоверение личности;
- идентификационный код;
- трудовая книжка;
- свидетельство о рождении.
Какой размер пенсии в Украине
Средний размер пенсионных выплат сейчас составляет 5 350 гривен. Пенсии получают около 10,5 миллиона человек. Из них выплаты свыше 10 000 гривен имеют всего 10,4%, наибольшее количество пенсионеров – 29% имеют от 2 001 до 3 000 гривен ежемесячно.
Другие граждане получают следующие средства:
- 0,6% – до 2 000 гривен;
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.