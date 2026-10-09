Снятие санкций с "Лукойла": кто из окружения Трампа заработает на российской нефтепереработке

За кулисами большой политики готовится беспрецедентное решение, которое может кардинально изменить расстановку сил на глобальном энергетическом рынке. Речь идет о судьбе одного из крупнейших подсанкционных активов страны-агрессора, который неожиданно заинтересовал влиятельных игроков с Запада и Ближнего Востока.

Что именно предусматривает новое нефтяное соглашение

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций против российского нефтяного гиганта "Лукойл", передав львиную долю активов группе инвесторов из Ближнего Востока. Как отмечает The New York Times, эта многомиллиардная сделка призвана якобы снизить цены на энергоносители и укрепить внешнеполитические позиции США.

Правительство Соединенных Штатов через Американскую корпорацию международного финансирования развития планирует получить около 15% акций вновь созданной компании, причем без каких-либо предварительных денежных вложений.

Важно! Еще одну миноритарную долю получит американский миллиардер Тодд Боэли, который активно финансировал протрамповские инициативы. Группа Боэли должна выкупить акции "Лукойла" номинальной стоимостью около 10 миллиардов долларов у нероссийских владельцев со значительной скидкой. Сразу после одобрения сделки Министерством финансов США санкции с этих активов будут сняты, что мгновенно повысит их рыночную стоимость.

Кто станет главным выгодоприобретателем от снятия санкций

Несмотря на то, что США планируют контролировать большинство в совете директоров, более половины акций в совокупности будет принадлежать ближневосточным инвесторам. Среди них – организации, тесно связанные с королевской семьей Абу-Даби, а также катарские миллиардеры сирийского происхождения, братья Аль-Хайят. Эти бизнесмены являются давними партнерами Джареда Кушнера (зятя Трампа) и Иванки Трамп в масштабных проектах элитной недвижимости.

Сторонники сделки в Белом доме утверждают, что она принесет неожиданную прибыль американским налогоплательщикам благодаря получению стратегических активов, в частности нефтеперерабатывающих заводов в Восточной Европе. При этом эксперты отмечают, что прямое участие правительства США в выкупе активов компании, против которой они же сами ввели санкции, является беспрецедентным шагом. "Я не припомню ни одной хоть немного похожей сделки за 20 лет, в течение которых я занимался вопросами санкций", – подчеркнул бывший юрист Минфина США Джереми Панер.

Почему эта ситуация играет на руку Кремлю

Для российского диктатора продажа "Лукойла" – это не просто бизнес, а продуманная стратегия. Аналитики уверены, что Путин использует перспективу выгодных сделок, чтобы отговорить Вашингтон от усиления давления на Москву. Пока идут сложные переговоры, Россия продолжает финансировать свою военную машину.

Интересы национальной безопасности США и их союзников, а также частные интересы настолько переплелись. Именно в таких мутных водах Путин и его школа переговоров в духе КГБ чувствуют себя как рыба в воде. В то время как Путин усиливает бомбардировки Украины, "Лукойл" просто помогает ему выиграть время,

– пояснил директор Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александр Габуев.

Переговоры о судьбе "Лукойла" активизировались после того, как предыдущий претендент на активы – вашингтонский инвестиционный фонд Carlyle – вышел из игры. Правительство США в течение нескольких месяцев отказывалось одобрить их предложение, которое предусматривало блокировку средств на американских счетах, чтобы доходы не дошли до российских владельцев. Для россиян такой вариант был абсолютно неприемлем.

Министерство финансов США установило 22 октября в качестве крайнего срока для завершения переговоров о продаже, хотя этот дедлайн могут сдвинуть. Главным условием Вашингтона остается то, что передача активов не принесет финансовой выгоды самому "Лукойлу" или российскому бюджету. Американские сенаторы уже обратились к госсекретарю и главе Минфина с жестким требованием гарантировать, что ни один российский олигарх не получит прибыли от этой сделки, ведь каждый доллар ослабления санкций превращается в оружие против Украины.

Недавно мы писали, что в США ужесточают давление на президента Дональда Трампа в связи с санкциями против России. Двухпартийное руководство Сената призвало администрацию президента быстрее применить новые ограничения, чтобы перекрыть Москве финансирование войны против Украины.