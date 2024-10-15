Есть три направления: Шмыгаль рассказал чего ждать от отопительного сезона

Сейчас в Украине продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Правительство, ОВА и другие властные структуры совместно работают над обеспечением украинцев теплом и светом.

Подготовка к отопительному сезону

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что есть три направления подготовки.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Первое направление – это подготовка инфраструктуры. Готовность жилых домов на сегодня более 99%. Количество школ, садиков и больниц, готовых к прохождению зимы, тоже приближается к 100%. Более 18 тысяч котельных и 4,8 тысяч центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла.

Ко второму направлению относится накопление ресурсов. Сейчас в газохранилищах есть 12,2 миллиарда кубометров газа, и еще 3,1 миллиона тонн угля на складах. Все 9 энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, тоже работают, поэтому этого достаточно для прохождения зимы.

Третье направление подготовки к зиме - это создание децентрализованной генерации. Работают инициированные Правительством программы энергетической устойчивости. Кредиты под 0% для граждан, займы для ОСМД под программу ГринДИМ, кредиты "5-7-9%" для малого и среднего бизнеса, льготные кредиты от "Фонда декарбонизации Украины" для коммунальных предприятий и общин,

– сказал он.

К слову, банки уже успели выдать различным категориям заемщиков кредитов на 2 миллиарда гривен.