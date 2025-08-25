Лето подходит к завершению, поэтому Украина готовится к отопительному сезону. Вместе с этим возникает вопрос, не изменят ли тарифы на отопление и смогут ли украинцы пережить зиму.

Изменится ли стоимость тарифа на тепло осенью 2025 года?

НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку, в том числе и на отопление, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Кому откажут в субсидии: новые правила для украинцев

Однако это может произойти в 2026 году, чтобы сделать цены рыночными. Стоит также учитывать, что на повышение тарифов на газ, отопление, горячую воду в Украине действует мораторий – до отмены военного положения плюс еще 3 года.

Сейчас тариф на тепло в Украине зависит от типа отопления: для централизованного отопления тариф определяется поставщиком тепловой энергии и может отличаться в зависимости от региона и города. Так, в крупнейших украинских городах тарифы следующие:

Киев – 1 654,41 гривен за Гкал;

Харьков – 1 539,5 гривен за Гкал;

Львов – 1 539,5 гривен за Гкал;

Днепр – 1 741,32 гривен за Гкал;

Одесса – 1 813 гривен за Гкал;

Запорожье – 1 655,08 гривен за Гкал.

Сколько будут платить украинцы, у которых электро- или газовое отопление? В течение 1 октября – 30 апреля украинцы, которые имеют электрическое отопление, за потребленные первые 2 тысячи киловатт могут платить по тарифу 2,64 гривны за киловатт-час. Если потребление превысит этот лимит – 4,32 гривны.



Зато тариф на газовое отопление сейчас составляет – 7,96 гривны за кубометр для потребителей Нафтогаза.

Как рассчитывается платеж за отопление?

При расчете стоимости централизованного отопления, во внимание берутся все расходы для предоставления этой услуги:

стоимость подогрева теплоносителя;

текущие и капитальные ремонты сетей, которые находятся на балансе теплоснабжающей компании;

заработная плата рабочим.

После того, как расходы утвердят, рассчитывают стоимость одной гигакалории, и от этой суммы будут зависеть тарифы на отопление.

Готова ли Украина к отопительному сезону?

По состоянию на конец июня было известно, что из-за российских атак на добычу и хранилища газа ситуация остается сложной, но контролируемой.

Учитывая это, темпы закачки природного газа в подземные хранилища растут и соответствуют графику подготовки к отопительному сезону 2025 – 2026 годов.

Однако если в Украине все же возникнут проблемы во время зимы, помочь могут страны-партнеры, например Норвегия. Она предоставит Украине 1 миллион крон (около 98 миллионов долларов) для закупки газа, чтобы подготовиться к отопительному сезону.