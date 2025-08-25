Осінь наближається: що буде з тарифами на тепло напередодні опалювального сезону
- НБУ прогнозує підвищення тарифів на опалення у 2026 році, враховуючи діючий мораторій до скасування воєнного стану плюс ще 3 роки.
- Тарифи на тепло у різних містах України варіюються, наприклад, у Києві – 1 654,41 гривень за Гкал, а в Одесі – 1 813 гривень за Гкал.
Літо підходить до завершення, тож Україна готується до опалювального сезону. Разом з цим постає питання, чи не змінять тарифи на опалення і чи зможуть українці пережити зиму.
Чи зміниться вартість тарифу на тепло восени 2025?
НБУ прогнозує підвищення тарифів на комуналку, зокрема й на опалення, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Кому відмовлять у субсидії: нові правила для українців
Проте це може відбутися у 2026 році, щоб зробити ціни ринковими. Варто також враховувати, що на підвищення тарифів на газ, опалення, гарячу воду в Україні діє мораторій – до скасування воєнного стану плюс ще 3 роки.
Нині тариф на тепло в Україні залежить від типу опалення: для централізованого опалення тариф визначається постачальником теплової енергії та може відрізнятися залежно від регіону і міста. Так, у найбільших українських містах тарифи такі:
- Київ – 1 654,41 гривень за Гкал;
- Харків – 1 539,5 гривень за Гкал;
- Львів – 1 539,5 гривень за Гкал;
- Дніпро – 1 741,32 гривень за Гкал;
- Одеса – 1 813 гривень за Гкал;
- Запоріжжя – 1 655,08 гривень за Гкал.
Скільки платитимуть українці, у яких електро- чи газове опалення?
Упродовж 1 жовтня – 30 квітня українці, які мають електричне опалення, за спожиті перші 2 тисячі кіловатів можуть платити за тарифом 2,64 гривні за кіловат-годину. Якщо споживання перевищить цей ліміт – 4,32 гривні.
Натомість тариф на газове опалення зараз складає – 7,96 гривні за кубометр для споживачів Нафтогазу.
Як розраховується платіж за опалення?
При розрахунку вартості централізованого опалення, до уваги беруться усі витрати для надання цієї послуги:
- вартість підігріву теплоносія;
- поточні і капітальні ремонти мереж, які перебувають на балансі теплопостачальної компанії;
- заробітна плата робітникам.
Після того, як витрати затвердять, розраховують вартість однієї гігакалорії, і від цієї суми залежатимуть тарифи на опалення.
Чи готова Україна до опалювального сезону?
Станом на кінець червня було відомо, що через російські атаки на видобуток і сховища газу ситуація залишається складною, але контрольованою.
З огляду на це темпи закачування природного газу до підземних сховищ зростають і відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025 – 2026 років.
Проте якщо в Україні все ж виникнуть проблеми під час зими, допомогти можуть країни-партнери, наприклад Норвегія. Вона надасть Україні 1 мільйон крон (близько 98 мільйонів доларів) для закупівлі газу, щоб підготуватися до опалювального сезону.
Часті питання
Чи планується підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні?
НБУ прогнозує підвищення тарифів на комунальні послуги, включаючи опалення, однак це може відбутися лише у 2026 році, щоб зробити ціни ринковими. В Україні діє мораторій на підвищення тарифів до скасування воєнного стану плюс ще 3 роки.
Як розраховується платіж за централізоване опалення в Україні?
При розрахунку вартості централізованого опалення враховуються всі витрати для надання цієї послуги – вартість підігріву теплоносія, поточні й капітальні ремонти мереж, а також заробітна плата робітникам. Після затвердження витрат розраховують вартість однієї гігакалорії.
Яка ситуація з підготовкою України до опалювального сезону?
Станом на кінець червня ситуація з видобутком і сховищами газу в Україні залишалася складною, але контрольованою. Темпи закачування природного газу до підземних сховищ зростають і відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років.
Який вплив має мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні?
Мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду в Україні діє до скасування воєнного стану плюс ще 3 роки, що означає, що тарифи не можуть бути підвищені в цей період, навіть якщо економічні умови можуть змінитися.