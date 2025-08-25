Літо підходить до завершення, тож Україна готується до опалювального сезону. Разом з цим постає питання, чи не змінять тарифи на опалення і чи зможуть українці пережити зиму.

Чи зміниться вартість тарифу на тепло восени 2025?

НБУ прогнозує підвищення тарифів на комуналку, зокрема й на опалення, повідомляє 24 Канал.

Проте це може відбутися у 2026 році, щоб зробити ціни ринковими. Варто також враховувати, що на підвищення тарифів на газ, опалення, гарячу воду в Україні діє мораторій – до скасування воєнного стану плюс ще 3 роки.

Нині тариф на тепло в Україні залежить від типу опалення: для централізованого опалення тариф визначається постачальником теплової енергії та може відрізнятися залежно від регіону і міста. Так, у найбільших українських містах тарифи такі:

Київ – 1 654,41 гривень за Гкал;

Харків – 1 539,5 гривень за Гкал;

Львів – 1 539,5 гривень за Гкал;

Дніпро – 1 741,32 гривень за Гкал;

Одеса – 1 813 гривень за Гкал;

Запоріжжя – 1 655,08 гривень за Гкал.

Скільки платитимуть українці, у яких електро- чи газове опалення? Упродовж 1 жовтня – 30 квітня українці, які мають електричне опалення, за спожиті перші 2 тисячі кіловатів можуть платити за тарифом 2,64 гривні за кіловат-годину. Якщо споживання перевищить цей ліміт – 4,32 гривні.



Натомість тариф на газове опалення зараз складає – 7,96 гривні за кубометр для споживачів Нафтогазу.

Як розраховується платіж за опалення?

При розрахунку вартості централізованого опалення, до уваги беруться усі витрати для надання цієї послуги:

вартість підігріву теплоносія;

поточні і капітальні ремонти мереж, які перебувають на балансі теплопостачальної компанії;

заробітна плата робітникам.

Після того, як витрати затвердять, розраховують вартість однієї гігакалорії, і від цієї суми залежатимуть тарифи на опалення.

Чи готова Україна до опалювального сезону?

Станом на кінець червня було відомо, що через російські атаки на видобуток і сховища газу ситуація залишається складною, але контрольованою.

З огляду на це темпи закачування природного газу до підземних сховищ зростають і відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025 – 2026 років.

Проте якщо в Україні все ж виникнуть проблеми під час зими, допомогти можуть країни-партнери, наприклад Норвегія. Вона надасть Україні 1 мільйон крон (близько 98 мільйонів доларів) для закупівлі газу, щоб підготуватися до опалювального сезону.