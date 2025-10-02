Отопительный сезон в столице: кому из киевлян вскоре включат тепло
- Отопительный сезон в Киеве начнется для учреждений социальной сферы по индивидуальным заявкам.
- Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул важность оснащения зданий индивидуальными тепловыми пунктами для эффективного использования энергии.
Отопительный сезон начинается в Киеве. Тепло дадут больницам, школам, детсадам и другим учреждениям социальной сферы.
Что известно об отопительном сезоне в Киеве?
Начнется подача тепла уже 3 октября, пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Киев Виталия Кличко.
Он рассказал, что теплоснабжение в эти учреждения выполняется по индивидуальным заявкам. В частности, этот алгоритм является оправданным для таких заведений, учитывая их социальную направленность.
Поэтому решение о необходимости подключения к теплу принимают руководители заведений и учреждений. Учитывая похолодание, с пятницы социальная сфера уже может подключаться к отоплению,
– объяснил Кличко.
Он отметил: важно, чтобы здания больниц, детских садов, школ были оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Именно они позволяют регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.
Также мэр столицы прокомментировал начало отопительного сезона в жилых домах. Он подчеркнул, что прежде чем принимать такое решение, следует взвесить все факторы:
- Рациональное использование энергоносителей;
- Нецелесообразность лишних расходов на тепло жильцами;
- Ситуацию в энергосистеме.
Во внимание следует принимать не только текущие, но и прогнозные температурные показатели. Чтобы экономить и средства жителей города, и энергоресурсы,
– добавил Виталий Кличко.
Обратите внимание! Поэтому первыми получат тепло, как обычно, заведения и учреждения социальной сферы.
В каких городах уже начали теплоснабжение?
Отопительный сезон уже начали во Львове. Об этом сообщает городской совет города.
Однако тепло начали подавать не в дома обычных жителей. Отопление включили в 6 медицинских учреждениях города.
Заметьте! Относительно отопления в школах и детских садах городской совет мониторит ситуацию.
Что еще следует знать об отопительном сезоне в Украине?
Украинское правительство рассматривает любые сценарии развития событий в рамках подготовки к отопительному сезону в этом году. Речь идет как об обычных аварийных ситуациях, так и о массированных обстрелах Россией.
Кроме того, в стране стремятся ввести мораторий на отключение должников от электроснабжения и водоснабжения в прифронтовых общинах. Таким образом отопительный сезон должен пройти стабильно в течение холодного времени года.