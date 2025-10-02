Отопительный сезон начинается в Киеве. Тепло дадут больницам, школам, детсадам и другим учреждениям социальной сферы.

Что известно об отопительном сезоне в Киеве?

Начнется подача тепла уже 3 октября, пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Киев Виталия Кличко.

Читайте также Секрет теплых батарей: как убрать воздух из системы отопления

Он рассказал, что теплоснабжение в эти учреждения выполняется по индивидуальным заявкам. В частности, этот алгоритм является оправданным для таких заведений, учитывая их социальную направленность.

Поэтому решение о необходимости подключения к теплу принимают руководители заведений и учреждений. Учитывая похолодание, с пятницы социальная сфера уже может подключаться к отоплению,

– объяснил Кличко.

Он отметил: важно, чтобы здания больниц, детских садов, школ были оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Именно они позволяют регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

Также мэр столицы прокомментировал начало отопительного сезона в жилых домах. Он подчеркнул, что прежде чем принимать такое решение, следует взвесить все факторы:

Рациональное использование энергоносителей; Нецелесообразность лишних расходов на тепло жильцами; Ситуацию в энергосистеме.

Во внимание следует принимать не только текущие, но и прогнозные температурные показатели. Чтобы экономить и средства жителей города, и энергоресурсы,

– добавил Виталий Кличко.

Обратите внимание! Поэтому первыми получат тепло, как обычно, заведения и учреждения социальной сферы.

В каких городах уже начали теплоснабжение?

Отопительный сезон уже начали во Львове. Об этом сообщает городской совет города.

Однако тепло начали подавать не в дома обычных жителей. Отопление включили в 6 медицинских учреждениях города.

Заметьте! Относительно отопления в школах и детских садах городской совет мониторит ситуацию.

Что еще следует знать об отопительном сезоне в Украине?