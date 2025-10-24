Реальность для многих киевлян: отопительный сезон в столице может начаться в декабре
- Отопительный сезон в Киеве может начаться позже официальной даты 1 ноября, а именно в период от 15-20 ноября до 10 декабря.
- Существует проблема с подготовкой столицы к отопительному сезону, особенно для жителей многоэтажек выше 5 этажа.
Отопительный сезон в Украине начнется 1 ноября. Однако и эта цифра является также очень условной.
Что известно об отопительном сезоне в столице?
На это указывает ситуация последних лет, передает 24 Канал со ссылкой на председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко.
В некоторых районах Киева отопительный сезон начинался даже в декабре. Поэтому, как отметил Олег Попенко, не следует ожидать, что тепло будет с 1 числа.
15 – 20 ноября, 1 декабря, даже 10 декабря – это реальность начала отопительного сезона для многих киевлян,
– сказал Попенко.
Также он рассказал, будет ли вообще Киев с отоплением. Дело в том, что это вопрос подготовки столицы к отопительному сезону.
В частности, как отметил Олег Попенко, здесь надо обратить внимание на обеспечение альтернативными системами питания украинцев, которые живут в многоэтажках выше 5 этажа. Так в случае отключения электроэнергии нужны насосы, питания насосных групп, которые будут подавать тепло на верхние этажи.
Заметьте! Глава Союза потребителей коммунальных услуг отметил: здесь есть величественная проблема, ведь в Киеве "наставили солнечных станций через программу 70 на 30". И это вместо того, чтобы действительно позаботиться о жителях, живущих выше 5 этажа.
Что говорят в правительстве о начале отопительного сезона?
Отопительный сезон в Украине еще не начался, о чем сказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она объяснила, что решение о о старте отопительного сезона принимают органы местного самоуправления. В частности они следят за температурными показателями.
Решение по старту отопительного сезона принимается органами местного самоуправления, когда в течение трех суток среднесуточная температура не превышает 8 градусов. Этой нормы и придерживаемся,
– заявила Свириденко.
Важно! В то же время для социальной сферы подача тепла уже началась.
Что еще известно о начале отопительного сезона?
В Укрэнерго прогнозируют, что отопление должны подать по всей Украине в течение 10 дней. Такая информация появилась во вторник, 21 октября.
Это в частности приведет к снижению потребления электроэнергии, ведь на фоне похолодания украинцы начали чаще и больше использовать электричество.