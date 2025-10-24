Что известно об отопительном сезоне в столице?

На это указывает ситуация последних лет, передает 24 Канал со ссылкой на председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко.

В некоторых районах Киева отопительный сезон начинался даже в декабре. Поэтому, как отметил Олег Попенко, не следует ожидать, что тепло будет с 1 числа.

15 – 20 ноября, 1 декабря, даже 10 декабря – это реальность начала отопительного сезона для многих киевлян,

– сказал Попенко.

Также он рассказал, будет ли вообще Киев с отоплением. Дело в том, что это вопрос подготовки столицы к отопительному сезону.

В частности, как отметил Олег Попенко, здесь надо обратить внимание на обеспечение альтернативными системами питания украинцев, которые живут в многоэтажках выше 5 этажа. Так в случае отключения электроэнергии нужны насосы, питания насосных групп, которые будут подавать тепло на верхние этажи.

Заметьте! Глава Союза потребителей коммунальных услуг отметил: здесь есть величественная проблема, ведь в Киеве "наставили солнечных станций через программу 70 на 30". И это вместо того, чтобы действительно позаботиться о жителях, живущих выше 5 этажа.

Что говорят в правительстве о начале отопительного сезона?

Отопительный сезон в Украине еще не начался, о чем сказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она объяснила, что решение о о старте отопительного сезона принимают органы местного самоуправления. В частности они следят за температурными показателями.

Решение по старту отопительного сезона принимается органами местного самоуправления, когда в течение трех суток среднесуточная температура не превышает 8 градусов. Этой нормы и придерживаемся,

– заявила Свириденко.

Важно! В то же время для социальной сферы подача тепла уже началась.

Что еще известно о начале отопительного сезона?