Що відомо про опалювальний сезон у столиці?

На це вказує ситуація останніх років, передає 24 Канал з посиланням на голову Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенко.

Читайте також Майже 20 тисяч гривень: хто зможе отримати гроші для проходження зими

У деяких районах Києва опалювальний сезон розпочинався у навіть у грудні. Тому, як зазначив Олег Попенко, не слід очікувати, що тепло буде з 1 числа.

15 – 20 листопада, 1 грудня, навіть 10 грудня – це реальність початку опалювального сезону для багатьох киян,

– сказав Попенко.

Також він розповів, чи буде взагалі Київ з опаленням. Річ у тім, що це питання підготовки столиці до опалювального сезону.

Зокрема, як зазначив Олег Попенко, тут треба звернути увагу на забезпечення альтернативними системами живлення українців, які живуть у багатоповерхівках вище 5 поверху. Так у випадку відключення електроенергії потрібні насоси, живлення насосних груп, які будуть подавати тепло на верхні поверхи.

Зауважте! Очільник Спілки споживачів комунальних послуг наголосив: тут є велична проблема, адже у Києві "наставили сонячних станцій через програму 70 на 30". І це замість того, аби дійсно потурбуватися про мешканців, що живуть вище 5 поверху.

Що кажуть в уряді щодо початку опалювального сезону?

Опалювальний сезон в Україні ще не розпочався, про що сказала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Вона пояснила, що рішення щодо про старту опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. Зокрема вони слідкують за температурними показниками.

Рішення по старту опалювального сезону приймається органами місцевого самоврядування, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує 8 градусів. Цієї норми й дотримуємося,

– заявила Свириденко.

Важливо! Водночас для соціальної сфери подача тепла вже розпочалася.

Що ще відомо про початок опалювального сезону?