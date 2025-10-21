В Сумах и Черкассах начнется отопительный сезон: когда дадут тепло в дома
- В Сумах отопительный сезон начнется 27 октября, а в Черкассах - 29 октября.
- Городские власти приняли решение о более раннем включении отопления из-за снижения температуры.
Городские власти Сум и Черкасс определились с началом отопительного сезона. Отопление в домах включат на следующей неделе.
Когда включат отопление в Сумах?
В Сумах отопительный сезон начнут с 27 октября, сообщает 24 канал со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.
Соответствующее решение городские власти приняли вчера, 20 октября, на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
Все управляющие, ЖЭКи и ОСМД заверили, что отопительный сезон в Сумах начнется вовремя,
– отметил Кобзарь.
По его словам, сначала в Сумах планировали включить отопление с 1 ноября. Однако учли снижение температуры и приняли решение включить начать начать отопительный сезон раньше.
Когда дадут тепло в Черкассах?
В Черкассах отопление для населения включат с 29 октября, как сообщает "Черкассытеплокоммунэнерго". Решение о начале отопительного сезона принял исполнительный комитет Черкасского городского совета.
Облэнерго призвало ОСМД и управляющих домов присоединиться к процессу запуска отопления и предоставлять доступ работникам предприятия к необходимому оборудованию и не делать препятствий при подаче теплоносителя.
Для полноценного запуска теплоснабжения "Черкассытеплокоммунэнерго" необходимо трое суток, после чего совладельцы домов могут принимать решение об ограничении подачи теплоносителя на дом чтобы экономить средства,
– подчеркнули в компании.
Отопительный сезон в Украине: что известно?
Недавно стала известна дата начала отопительного сезона во Львове. Местные власти решили включить отопление для населения с 1 ноября. Сейчас тепло подают в школы, садики и больницы.
В то же время, по словам заместителя министра развития общин и территорий Украины Константина Ковальчука, сейчас социальные объекты в 19 регионах уже получают теплоснабжение. Таким образом, более 40% соцучреждений уже с теплом. Однако отопительный сезон для жилого сектора еще не начался.
Однако председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко спрогнозировал, что в ближайшие 10 дней отопление должны включить по всей территории Украины. По его словам, это положительно повлияет на баланс энергосистемы, поскольку уменьшит потребление электроэнергии.