Ночью на 3 октября Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру. В "Нафтогазе" назвали ее самой массированной атакой с начала полномасштабного вторжения.

Грозит ли ситуация отопительному сезону?

Энергетический эксперт Святослав Павлюк рассказал для 24 Канала, что подобные атаки происходили также в прошлом году, летом, весной.

Поэтому становится очевидно, что энергетической стратегией Украины является выживание и обеспечение энергией.

Очевидно, что атаки на газовую инфраструктуру будут усиливаться,

– рассказал эксперт.

Согласно его словам, это создает очень непростую ситуацию. Дело в том, что у нас фактически две трети газа добычи для сегмента бытовых потребителей украинского производства, а остальной газ – импорта.

Святослав Павлюк Член Несторовской группы, исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Если мы теряем собственную газодобычу, то она уменьшается. А это ставит под риск прохождения отопительного сезона и работы различных предприятий.

Напомним! Однако у нас еще остается источник импорта из Европейского Союза.

Святослав Павлюк отметил, что война переходит в фазу тотального уничтожения инфраструктуры. То есть украинцы начинают уничтожать инфраструктуру газа, бензина в России, нефти, а россияне начинают "шмалять" по газу.

Однако, как добавил эксперт, города готовились тем или иным образом и понимали, что подобные ситуации могут произойти. В частности есть общины, что переходили на резервное топливо, готовили резервные котельные. Кто-то ставил тепловые помпы на ключевых объектах.

Заметьте! Святослав Павлюк отметил, что эта ситуация заставляет думать нас нестандартно, творчески, заставляет модернизировать инфраструктуру.

Как атаки влияют на добычу газа?

В частности эксперт прокомментировал ситуацию по добыче газа в Украине. Он пояснил, что дать точные комментарии могут только Нафтогаз и Министерство, потому что они знают реальную ситуацию.

Очевидно, что добыча газа сократится,

– заявил Святослав Павлюк.

Но речь идет не только об уменьшении добычи, но и о способности передать его тем общинам, где он нужен.

Вся эта ситуация уменьшает нашу способность выстраивать свой газ. И чем дальше, тем больше мы становимся зависимы от импорта, где газ не дешевый.

Если газ мы продаем газ населению за 7 400 гривен, то он импортный стоит более 400 долларов. Это, если пересчитать, где-то по крайней мере в 2,5 раза больше,

– объяснил Павлюк.

А если его транспортироваться, то это "где-то еще сотня набежит". То есть реально в импорт газ 500 сейчас не стоит, но населению его продают за 150-160. То есть эту "разницу в 340" кто-то должен заплатить.

Святослав Павлюк отметил, что существует популизм относительно того, что газ будет дешевый. Но на самом деле он дешевым не является, просто никто не видит части оплаты.

Обратите внимание! Поэтому мы таким образом, фактически дотируя газ, мы косвенно дотируем энергетику Европейского Союза.

Что говорят в украинском правительстве?

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что этой ночью враг совершил крупнейшую с начала полномасштабного вторжения массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру на Харьковщине и Полтавщине.

35 ракет, включая баллистические, 60 дронов. Ключевое – люди все живы,

– написала Свириденко.

По состоянию на сейчас ГСЧС Украины вместе с работниками Группы Нафтогаз работают для ликвидации последствий обстрелов, оценивают разрушения.

Важно! Юлия Свириденко отметила, что россияне терроризируют гражданское население и пытаются сорвать отопительный сезон.

Начался ли в Украине отопительный сезон?