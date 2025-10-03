Вночі на 3 жовтня Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру. У "Нафтогазі" назвали її найбільшою масованою атакою від початку повномасштабного вторгнення.

Чи загрожує ситуація опалювальному сезону?

Енергетичний експерт Святослав Павлюк розповів для 24 Каналу, що подібні атаки відбувалися також минулого року, влітку, весною.

Тому стає очевидно, що енергетичною стратегією України є виживання та забезпечення енергією.

Очевидно, що атаки на газову інфраструктуру будуть посилюватися,

– розповів експерт.

Згідно з його слів, це створює дуже непросту ситуацію. Річ у тім, що у нас фактично дві третини газу видобування для сегменту побутових споживачів українського виробництва, а решта газу – імпорту.

Святослав Павлюк Член Несторівської групи, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Якщо ми втрачаємо власний газовидобуток, то він зменшується. А це ставить під ризик проходження опалювального сезону та роботи різних підприємств.

Святослав Павлюк відзначив, що війна переходить у фазу тотального винищення інфраструктури. Тобто українці починають винищувати інфраструктуру газу, бензину у Росії, нафти, а росіяни починають "шмаляти" по газу.

Однак, як додав експерт, міста готувалися в той чи інший спосіб та розуміли, що подібні ситуації можуть відбутися. Зокрема є громади, що переходили на резервне паливо, готували резервні котельні. Хтось ставив теплові помпи на ключових об'єктах.

Як атаки впливають на видобуток газу?

Зокрема експерт прокоментував ситуацію щодо видобутку газу в Україні. Він пояснив, що дати точні коментарі можуть лише Нафтогаз та Міністерство, бо вони знають реальну ситуацію.

Очевидно, що видобуток газу скоротиться,

– заявив Святослав Павлюк.

Але йдеться не лише про зменшення видобутку, а й про спроможність передати його тим громадам, де він потрібен.

Вся ця ситуація зменшує нашу спроможність вибудовувати свій газ. І чим далі, тим більше ми стаємо залежні від імпорту, де газ не дешевий.

Якщо газ ми продаємо газ населенню за 7 400 гривень, то він імпортний коштує понад 400 доларів. Це, якщо перерахувати, десь принаймні у 2,5 раза більше,

– пояснив Павлюк.

А якщо його транспортуватися, то це "десь ще сотня набіжить". Тобто реально в імпорт газ 500 зараз не коштує, але населенню його продають за 150-160. Тобто цю "різницю у 340" хтось має заплатити.

Святослав Павлюк зазначив, що існує популізм щодо того, що газ буде дешевий. Але насправді він дешевим не є, просто ніхто не бачить частини сплати.

Що кажуть в українському уряді?

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що цієї ночі ворог здійснив найбільшу з початку повномасштабного вторгнення масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру на Харківщині та Полтавщині.

35 ракет, включно з балістичними, 60 дронів. Ключове – люди всі живі,

– написала Свириденко.

Станом на зараз ДСНС України разом з працівниками Групи Нафтогаз працюють для ліквідації наслідків обстрілів, оцінюють руйнування.

