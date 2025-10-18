Несмотря на то, что уже прошла половина октября, в Киеве отопление в домах включать не планируют. Новый отопительный сезон для киевлян не позволяет начинать не слишком холодная погода.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева в эфире "КИЕВ24" 18 октября.

Что известно об отопительном сезоне в Киеве?

Пантелеев объяснил, что сейчас на улице довольно теплая погода, как для середины октября. Позже синоптики даже прогнозируют повышение температуры воздуха до +16.

Такие погодные условия позволяют пока не начинать подавать тепло в дома киевлян.

Ориентируемся на среднесуточную температуру +8 и мониторим прогнозы погоды,

– добавил Пантелеев.

В то же время, по словам заместителя председателя КГГА, технические возможности позволяют уже начать отопительный сезон.

Тем более в детсады, больниц и других учреждений социальной сферы тепло уже подают.

Пантелеев также отметил, что газ надо использовать очень взвешенно из-за российских обстрелов. Особенно он может понадобиться в январе или феврале, когда будет -10 – -15.

Какова ситуация с отоплением по Украине?