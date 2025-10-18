Попри те, що уже минула половина жовтня, у Києві опалення в будинках вмикати не планують. Новий опалювальний сезон для киян не дозволяє починати не надто холодна погода.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелєєва в етері "КИЇВ24" 18 жовтня.

Що відомо про опалювальний сезон у Києві?

Пантелєєв пояснив, що наразі на вулиці доволі тепла погода, як для середини жовтня. Пізніше синоптики навіть прогнозують підвищення температури повітря до +16.

Такі погодні умови дозволяють поки що не починати подавати тепло у домівки киян.

Орієнтуємося на середньодобову температуру +8 та моніторимо прогнози погоди,

– додав Пантелєєв.

Водночас, за словами заступника голови КМДА, технічні можливості дозволяють уже розпочати опалюваний сезон.

Тим більше до дитсадків, лікарень та інших закладів соціальної сфери тепло уже подають.

Пантелєєв також наголосив, що газ треба використовувати дуже виважено через російські обстріли. Особливо він може знадобитися у січні чи лютому, коли буде -10 – -15.

Яка ситуація з опаленням по Україні?