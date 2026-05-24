Отпуск ударит по кошельку: сколько стоит съездить на море за границу, а сколько – отдохнуть в Украине

Туристический рынок продолжает меняться несмотря на геополитическую нестабильность, но общая тенденция остается – стоимость отдыха растет. В этом году на это повлияло подорожание авиаперевозок, причиной которой стала война на Ближнем Востоке.

Данные украинских туроператоров свидетельствуют, что цены на этом фоне иногда выросли на 40 – 50%. В то же время минимальные бюджеты пока можно потратить, отдыхая в Болгарии или Турции (Анталия).

Внутренний туризм в Украине также подорожал, в частности из-за роста цен на топливо. Тур выходного дня может стоить от 695 гривен за 1 человека, тогда как полноценные трехдневные путешествия – от 2,7 тысячи гривен.

24 Канал узнал, во сколько обойдется отдых украинской семьи за рубежом этим летом, как изменились цены из-за подорожания авиаперевозок и какова стоимость внутреннего туризма.

Подорожали ли цены на отдых из-за войны на Ближнем Востоке?

Туристическая компания Join UP! по запросу 24 Канала заявила, что стоимость отдыха на море в этом году выросла по сравнению с прошлым годом. Главным фактором стали изменения в авиаперевозках.

Туроператор объясняет, что война на Ближнем Востоке вызвала дестабилизацию мирового туристического рынка, ведь регион является ключевым авиационным хабом. Дополнительно повлиял рост цен на нефть, что привело к введению топливных сборов авиакомпаниями.

А это все напрямую влияет на цену туристического продукта, ведь туроператоры напрямую зависят от партнеров-авиаперевозчиков,

– заявляют в компании.

По данным компании, авиаперевозки подорожали в среднем на 10 – 15%, в зависимости от конкретной авиакомпании. Зато еще в марте этого года рост достигал до 20%.

Кроме стоимости, усложнилась и логистика: из-за изменения маршрутов и транзитных ограничений приходится корректировать полетные программы или менять направления.

Например, из-за транзитных проблем в Дубае пришлось менять маршруты на экзотические направления, такие как Вьетнам, или временно приостанавливать полетные программы на Шри-Ланку и Мальдивы.

Изменение маршрута часто означает длинный перелет и сложную логистику, что также не способствует удешевлению туров. Как альтернативу авиаперевозкам, рынок пытается предлагать автобусные туры в Турцию, Болгарию или Черногорию. Однако общая тенденция к удорожанию морского отдыха на базе авиаперелетов остается очевидной,

– отмечают в JoinUP!

Какова стоимость отдыха за границей для украинской семьи в 2026 году?

Для 24 Канала в туристической компании "Пилигрим" ответили, что диапазон стоимости на одного человека на такие популярные направления, как Турция, Египет или Греция, в среднем на сегодня стартует от 40 – 50 тысяч гривен на 7 дней.

Справочно: стоимость может колебаться в соответствии с сезоном, уровнем отеля и типом перелета.

Зато семейный отдых в формате 2 взрослых и ребенок чаще всего может обойтись в примерно 100 – 150 тысяч гривен на недельное путешествие. Впрочем, конечная стоимость будет зависеть как от страны, так от уровня отеля или сезона.

Кстати, по наблюдениям компании, самым популярным направлением среди украинцев остается Турция, хотя еще в 2024 – 2025 годах больший интерес фиксировался к европейским странам.

Стабильно высоким спросом пользуется Греция (особенно острова), ведь иногда стоимость отдыха там даже выгоднее, чем в Турции,

– резюмируют в "Пилигриме".

Кроме того, среди популярных остаются такие направления:

Испания и Италия,

Балканские страны – Албания и Черногория (особенно как более бюджетный вариант автобусного отдыха),

Египет, который стабильно пользуется спросом,

Болгария – как один из самых доступных вариантов,

Хорватия – преимущественно для туристов с собственным доездом или автобусными турами.

В то же время в компании добавляют, что по сравнению с прошлым годом цены на отдых могли вырасти даже на 40 – 50%. И на это частично повлияло подорожание авиаперелетов в результате ситуации на Ближнем Востоке.

В целом мы уже несколько лет подряд наблюдаем стабильную тенденцию к росту стоимости отдыха,

– говорят в "Пилигриме".

В Join UP! разделяют диапазон цены в соответствии с выбранной логистикой, где автобусный тур будет стоить гораздо дешевле, чем авиатур.

Автобусные туры и авиаперелеты из соседних стран

Если опираться на данные предыдущего года, то средний чек за тур держался на уровне, который позволял семье с 1 или 2 детьми спланировать отдых в Болгарии в пределах 35 – 45 тысяч гривен.

Это наиболее прагматичный вариант, где стоимость за 1 человека начинается от 9,7 тысячи гривен, а отдых для 2 взрослых стартует от 19,5 тысячи гривен,

– объясняют в компании.

Авиатуры с форматом "все включено"

Такой формат остается приоритетом для родителей из-за прогнозируемости расходов на питание, но здесь суммы заметно возрастают. В Египте, например, стоимость тура в Хургаду или Шарм-эш-Шейх сегодня составляет от 23 – 24 тысячи гривен за человека.

Таким образом, для пары взрослых тур будет стоить от 46,5 тысячи гривен, а полноценная семейная поездка с детьми требует бюджета уже от 80 – 95 тысяч гривен.

Самая дешевая альтернатива среди авиатуров

Речь идет о турецкой Анталии, где старт за 1 человека от 16,5 тысячи гривен. Это позволяет семье с ребенком уложиться в 65 – 70 тысяч гривен за весь отдых.

Впрочем, по оценкам JoinUP!, ориентир для большинства путешественников сейчас сместился. Поэтому в этом году из-за подорожания авиасоставляющей семьи закладывают в свою "отпускную корзину" в среднем на 10 – 12 тысяч гривен больше, чем раньше.

Заметьте! В расчетах указаны диапазоны цены от самого низкого показателя, то есть в целом стоимость может оказаться дороже, если выбирать отель и условия проживания получше.

Куда выгодно ехать отдыхать и когда это делать?

Наиболее выгодными для путешествий традиционно считаются периоды самого старта или завершения сезона. То есть если говорить о весне, то это апрель и май, а осенью – октябрь и ноябрь.

В это время отели и авиакомпании стараются стимулировать спрос, поэтому цены на рынке являются одними из самых низких. Но важно понимать, что календарный месяц – это лишь один из факторов, поскольку итоговая стоимость поездки зависит и от других обстоятельств,

– объясняют в JoinUP!

Например, огромную роль играет раннее бронирование. Семьи, которые планируют отпуск заранее, фиксируют цену, которая может быть на 30 – 40% ниже той, что появится в разгар сезона.

Также на цену влияют внутренние акции туроператоров и наличие свободных мест на рейсах. Иногда даже в июне можно "поймать" выгодное предложение, если на определенное направление остались недозаполненные кресла в самолете.

Существенно же отдых дорожает в периоды пикового спроса. Это прежде всего июль и август – время массовых отпусков во всем мире, а также периоды детских каникул и государственных праздников. В эти даты цена взлетает не из-за объективных расходов, а из-за того, что спрос значительно превышает предложение,

– добавляют в компании.

В "Пилигриме" добавляют, что самые выгодные цены обычно можно найти в конце мая и в июне. Именно в этот период лучше всего бронировать летние направления.

Уже с середины июня стоимость туров заметно возрастает, а пик цен традиционно приходится на июль и август,

– отмечают там.

Какие приоритеты сейчас у украинцев относительно отдыха?

Люди начали гораздо более взвешенно подходить к выбору логистики. Сегодня приоритет номер один – это ближайший и самый удобный аэропорт вылета, например Кишинев или Жешув, чтобы минимизировать время в пути к самолету. Еще одно выразительное изменение касается географии курортов, объясняют в JoinUP!

Сегодня для многих принципиальным моментом является отсутствие "соседей-россиян", поэтому наблюдается заметное смещение интереса в сторону регионов, которые традиционно ориентированы на европейского туриста.

Вместо привычных массовых отелей клиенты все чаще выбирают Эгейское побережье Турции – Бодрум или Даламан, или египетские Эль-Аламейн и Марса-Алам.

По поводу продолжительности и качества, то базовым стандартом остается недельный отдых, но украинцы стали значительно более придирчивыми к уровню сервиса. В фокусе полная "перезагрузка", поэтому спрос на проверенные отели с форматом "все включено" не падает, ведь это освобождает от лишних бытовых забот,

– фиксирует туроператор.

В то же время появился запрос на новизну – путешественники готовы открывать для себя Албанию или даже экзотический Хайнань в Китае, потому что новые яркие впечатления сейчас воспринимаются как лучшее лекарство против стресса.

В "Пилигриме" зато добавляют, что уровень комфорта в целом остается неизменным: туристы, которые ранее выбирали отели с 4 звездами, преимущественно продолжают отдыхать в аналогичной категории.

В то же время заметно растет желание путешествовать на более долгий период – многие клиенты сейчас чаще выбирают больше дней отдыха,

– делятся наблюдениями в компании.

Сколько может стоить отдых в Украине?

Отдых украинцев не ограничивается только зарубежными направлениями – немало туристов выбирают путешествия внутри страны.

Директор туроператор "Видвидай" Игорь Губилит в комментарии для 24 Канала рассказал, что в 2026 году самыми популярными направлениями для отдыха в Украине являются туры по Закарпатью, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Игорь Губилит, директор туроператор "Видвидай" По сравнению с прошлым годом, туристы чаще выбирают релаксирующие туры, особенно с термальными бассейнами и дегустациями, например закарпатские сыры, вина, настойки и чаи.

Также большим спросом пользуются туры с акцентом на малоизвестные, уникальные территории, с меньшим количеством туристов. Впрочем, стоит заметить, что чаще всего туристы выбирают туры выходного дня: как однодневные, так и двухдневные путешествия.

Многодневные путешествия требуют более тщательного планирования, поэтому они имеют популярность в сезон отпусков – в основном летом,

– добавляет Игорь.

Какие сейчас цены на внутренний отдых в Украине:

на туры выходного дня по Украине цена стартует от 695 гривен (1 045 гривен все включено),

(1 045 гривен все включено), на туры продолжительностью 3 дня – цена стартует от 2 745 гривен (5 520 гривен все включено).

По словам Губилит, цены на туры сейчас изменились, учитывая инфляцию и существенный рост цены на дизельное топливо. Кроме того, повысилась стоимость проживания, транспорта, питания и страхования групп.

Как изменилась сезонность и тренды внутреннего туризма во время войны?

В "Видвидай" говорят, что наиболее выгодными для путешествий по Украине является межсезонье, а это ориентировочно с октября по апрель, кроме рождественско-новогоднего периода.

В это время туристический поток ниже, поэтому путешественники получают больше внимания на локациях и часто могут рассчитывать на более доступные цены.

С апреля – мая в среднем начинается туристический сезон, поэтому цены обновляются и становятся на порядок выше. Также цены традиционно растут в период праздников, новогодних туров, сезона отдыха на море,

– говорит Игорь Губилит.

В то же время из-за войны сезонность частично изменилась: туристы стали чаще путешествовать турами выходного дня в течение всего года, а не только в сезон отпусков.

Относительно ключевых трендов внутреннего туризма, то украинцы стали более осторожно подходить к планированию путешествий: тщательно просчитывают расходы и чаще бронируют заранее. В то же время часть путешественников действует спонтанно, выбирая поездки в последний момент – в зависимости от погоды или свободного времени.

По безопасности – туристов интересуют путешествия на запад Украины, где мы и сосредоточили свою деятельность преимущественно. Хотя, есть и зарубежные туры, как экскурсионные, так и морские,

– добавляет директор.

В компании добавляют, что в целом украинцы путешествуют из разных областей Украины, в частности Днепропетровской, Одесской и Харьковской, что свидетельствует о сохранении внутренней мобильности даже в условиях войны.