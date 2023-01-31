Сфера IT выросла в Украине за год полномасштабной войны

IT – единственная в Украине экспортная отрасль в Украине, возросшая при полномасштабном вторжении. Уплачивая львиную долю налогов, IT бизнес еще сильнее поддерживает нашу страну.

По результатам 2022 года IТ-индустрия обеспечила валютные поступления в украинскую экономику в объеме 7,34 миллиарда долларов, что на 400 миллионов долларов больше, чем в 2021 году.

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По состоянию на 1 января 2023 сумма налогов и сборов в бюджет Украины, поступившая от ИТ-бизнеса, составила 32,2 миллиарда гривен. Это на 4,4 миллиарда гривен или на 16% больше прошлогоднего показателя. Также увеличилось количество физических лиц-предпринимателей, оказывающих услуги в сфере IT.

Во время войны отрасль IT столкнулась с новыми препятствиями, а в первую очередь из-за проблем с электроэнергией и связью. Но борьба с трудностями продолжается успешно: IT-компании релоцировали свой бизнес и оборудовали офис альтернативными источниками питания.

Наши компании успешно преодолевают все препятствия, даже блекауты и существенные перебои со связью, поэтому способны обеспечить рост отрасли, хотя и замедленный. Цифра в более чем семь миллиардов долларов от экспорта компьютерных услуг уникальна еще тем, что это самый большой показатель за всю историю существования украинской ИТ-отрасли, который был достигнут именно во время войны.

– отметил Константин Васюк, исполнительный директор IT Ukraine Association.