Сколько зарабатывают IT-специалисты
За последние полгода медианная зарплата разработчиков не изменилась. Она также составляет 3,4 тысячи долларов в месяц.
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- 25% разработчиков с самыми высокими зарплатами получали от 5 тысяч долларов по состоянию на декабрь 2022 года.
- 25% разработчиков с самыми низкими – до 1,86 тысячи долларов.
- 1% самых высокооплачиваемых специалистов получают зарплаты от 9,2 тысячи долларов.
Как изменилась зарплата в зависимости от должности
Расти медианные зарплаты опытных разработчиков: у Senior – на 300 долларов, у Team Lead – на 100 долларов, у Tech Lead – 365 долларов.
Зарплаты менее опытных разработчиков практически не изменились. Средняя зарплата джуниора выросла с 950 до 1000 долларов, а у интернов и медлей осталась на прежнем уровне.
Как менялась зарплата в IT-сфере / Инфографика DOU
В каких городах IT-специалисты получают самые высокие зарплаты
В Украине, как и полгода назад, самые высокие медиа зарплаты у разработчиков во Львове и области – 3,75 тысячи долларов и в Киеве и области – 3,6 тысячи долларов.
На втором месте – те, кто сейчас живет в Закарпатье и Виннице или области – по 3,3 тысячи долларов. Далее – Днепр, Черновцы и Черкассы – 3 тысячи долларов.
Именно в этих регионах сейчас проживает более 40% опытных специалистов, имеющих уровень от Senior.
В каких городах IT-специалисты получают самые высокие зарплаты / Инфографика DOU