Сколько зарабатывают IT-специалисты

За последние полгода медианная зарплата разработчиков не изменилась. Она также составляет 3,4 тысячи долларов в месяц.

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25% разработчиков с самыми высокими зарплатами получали от 5 тысяч долларов по состоянию на декабрь 2022 года.

25% разработчиков с самыми низкими – до 1,86 тысячи долларов.

1% самых высокооплачиваемых специалистов получают зарплаты от 9,2 тысячи долларов.

Как изменилась зарплата в зависимости от должности

Расти медианные зарплаты опытных разработчиков: у Senior – на 300 долларов, у Team Lead – на 100 долларов, у Tech Lead – 365 долларов.

Зарплаты менее опытных разработчиков практически не изменились. Средняя зарплата джуниора выросла с 950 до 1000 долларов, а у интернов и медлей осталась на прежнем уровне.

Как менялась зарплата в IT-сфере / Инфографика DOU

Обратите внимание! Медианные зарплаты разработчиков с опытом до года – менее тысячи долларов, однако в дальнейшем каждый год они существенно повышаются. После восьми лет опыта медиальная зарплата специалистов перестает увеличиваться – похоже, в этот период на компенсацию, прежде всего, влияет роль (Lead, Architect, руководитель), а не опыт как таковой.

В каких городах IT-специалисты получают самые высокие зарплаты

В Украине, как и полгода назад, самые высокие медиа зарплаты у разработчиков во Львове и области – 3,75 тысячи долларов и в Киеве и области – 3,6 тысячи долларов.

На втором месте – те, кто сейчас живет в Закарпатье и Виннице или области – по 3,3 тысячи долларов. Далее – Днепр, Черновцы и Черкассы – 3 тысячи долларов.

Именно в этих регионах сейчас проживает более 40% опытных специалистов, имеющих уровень от Senior.

В каких городах IT-специалисты получают самые высокие зарплаты / Инфографика DOU

Обратите внимание, что самая высокая медианная зарплата у временно живущих за рубежом разработчиков, но планирующих вернуться, – 4,5 тысячи долларов. Среди них больше опытных специалистов – 58% выехавших за границу из-за войны, но планирует вернуться, имеют уровень Senior и выше против 44% тех, кто сейчас в Украине.