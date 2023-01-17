ИТ может стать двигателем украинской экономики

Ассоциация IT Ukraine представила результаты исследования отрасли по итогам военного 2022 года. Следовательно, IT стала одной из ведущих индустрий украинской экономики и стремительно растет каждый год.

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Только за последние 6 лет доля экспорта компьютерных услуг в ВВП выросла с 1,8% до 3,5%, а в экспорте услуг – с 13,4% до 37,8%.

Перед полномасштабным вторжением украинский IT-сегмент показывал устойчивый рост — по прогнозам аналитиков, сфера информационных технологий приносила Украине 4% ВВП.

По сравнению с предыдущим годом информационные технологии принесли Украине 6 миллиардов долларов экспортной выручки и достигли 10% роста.

А в следующие четыре года ИТ-сфера должна была обеспечить стране от 37 до 44 миллиардов долларов экспортной выручки.

экспортной выручки. К тому же, индустрия серьезно подпитывает украинский бюджет — за 2021 год представители отрасли уплатили 23,5 миллиарда гривен налогов и сборов.

По информации от DOU, несмотря на нестабильную ситуацию в стране, эксперты дают достаточно оптимистичные прогнозы по поводу будущего рынка: запрос на айтишников будет оставаться высоким, а сама IT-сфера может стать новым главным двигателем экономики.

Как бизнес подстроился к войне

Несмотря на постоянное разрушение инфраструктуры Украины, обстрелы, оккупацию и миграцию рабочей силы, среди экспортоориентированных отраслей только ИТ-индустрия увеличила объемы экспорта по отношению к прошлому году, а остальные понесли существенные потери.

Согласно опросу IT Ukraine, 57% ИТ-компаний планировали открытие новых офисов и филиалов в 2022 году. Но только четверти это удалось.

Однако 34,3% опрошенных компаний успешно приспособились к новым реалиям. А более 43% ожидают роста объемов бизнеса и дальше.

Важно отметить, что одним из важных преимуществ сферы ИТ стала гибкость. Работники этой индустрии имеют свободу планирования без привязки к определенным рабочим часам и месту, поэтому могут работать в любой точке мира.

Генераторы, старлинки и офисы за границей

По словам CEO и соучредителя компании Beetroot Андреаса Флодстрома, блекауты критически не повлияли на работу компаний, особенно рекрутеров. Ведь они находятся в разных городах, могут подстраховывать друг друга.

Однако собеседования приходится планировать с учетом графика отключений электроэнергии, и это иногда добавляет стресса. А кандидаты просят больше времени на выполнение тестового задания, ведь вынуждены принимать во внимание возможные блекауты.

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В комментарии 24 Канала Ярослав Любинец, соучредитель и председатель Совета директоров SoftServe, рассказал, что, например, все офисы SoftServe в Украине оснащены мощными промышленными генераторами, некоторые из них были закуплены еще в 2014 году.

Ярослав Любинец Соучредитель и председатель Совета директоров SoftServe Мы сформировали запасы деталей для их ремонта на случай, когда это потребуется, и закупили запасные мобильные генераторы. Есть также договоренности с поставщиком горючего, чтобы работа не останавливалась ни при каких обстоятельствах.

Кроме того, все офисы SoftServe имеют несколько независимых каналов Интернета, в том числе старлинки. Поэтому, несмотря на массированные атаки объектов украинской инфраструктуры, перебои с электроснабжением пока не повлияли существенно на работу компании.

Следовательно, перемещать свои офисы за границу, если ситуация с электроэнергией ухудшится, компании не нужно, ведь у нее давно есть центры разработки в Польше, Болгарии, Румынии, Мексике, Колумбии и Чили.

Есть и плохие новости

По данным платформы Djinni, в 2022 году количество IT-вакансий снизилось на 21% — предложение на рынке труда превышает спрос.

Кроме того, Владислав Савченко, президент Европейской ассоциации программной инженерии EASE, еще в начале полномасштабной войны рассказал MC.Today, что украинский IT-рынок начал терять 80% заказов из-за войны войны. Зарубежные клиенты один за другим отказываются подписывать новые контракты с разработчиками из Украины.

Сергей Королев, управляющий директор в Railsware, в NV Бизнес отметил, что эффект войны негативно отразился на IT-индустрии в Украине:

Разрыв между количеством вакансий и претендентов растет.

Компании стремятся сокращать расходы,

Клиенты затрудняются, продолжать ли сотрудничество с украинскими командами.

Хотя украинские айтишники умеют добиваться результатов при любых условиях, частые блекауты и инфраструктурные проблемы выглядят значительным риском для иностранных партнеров.

Какое будущее ждет рынок IT

По словам соучредителя SoftServe, Украина является важным игроком на рынке ИТ-талантов, и она им останется в дальнейшем.

Наши ИТ-специалисты хорошо работают, прежде всего, в разработке новых продуктов, создании инновационных решений, и этим уже успели завоевать признание клиентов. Для сравнения, ИТ-компании из Индии или азиатских стран больше ориентированы на поддержку больших систем, на объемные процессы. Поэтому сценарий, когда большинство клиентов полностью перейдут работать на другие рынки талантов – маловероятно, если состояние безопасности и инфраструктуры не ухудшится в значительной степени.

– уверяет собеседник.

После победы в Украину будет поступать много иностранных инвестиций, больше глобальных компаний будут открывать свои представительства, придут новые технологии и идеи. Больше украинских ИТ-специалистов будут выбирать разнообразные локации для работы и проживания. А значит, конкуренция за таланты усилится.