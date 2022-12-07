Как найти место для работы

Для того чтобы воспользоваться сайтом Svitlospot , который разработала украинская IT-компания Cody Ukraine, нужно выбрать город и район.

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На сайте пользователь сможет узнать, сколько мест для работы имеет коворкинг или другая локация, а также наличие укрытия, генератора и так далее.

На сайте видна подробная информация о каждом из предлагаемых мест для работы / Скриншот из Svitlospot

Места для работы в каких городах можно найти

Воспользоваться сайтом могут не только киевляне, но и жители Одессы, Днепра, Льва, Винницы, Ужгорода, Ивано-Франковска, Тернополя, Вышгорода и Буштина.

К примеру, в Киеве можно найти места для работы в Шевченковском, Печерском, Подольском, Голосеевском и Дарницком районах.

Как бизнесу добавить свою локацию на сайт

Разработчики сайта рассказали, что данные и информацию о локациях собирают преимущественно в городских пабликах Telegram и Viber. Также в Cody Ukraine добавили, что планируют расширять базу, а значит, у бизнеса есть возможность добавить свою локацию на сайт.