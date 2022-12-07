Як знайти місце для роботи

Для того, щоб скористатись сайтом Svitlospot, котрий розробили українська IT-компанія Cody Ukraine, потрібно вибрати місто та район.

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На сайті користувач зможе дізнатись скільки місць для роботи має коворкінг чи інша локація, а також наявність укриття, генератора тощо.

На сайті видно детальну інформацію про кожне з запропонованих місць для роботи / Скриншот з Svitlospot

Місця для роботи у яких містах можна знайти

Скористатись сайтом можуть не лише кияни, але й жителі Одеси, Дніпра, Льва, Вінниці, Ужгород, Івано-Франківська, Тернополя, Вишгорода та Буштина.

Наприклад, у Києві можна знайти місця для роботи в Шевченківському, Печерському, Подільському, Голосіївському й Дарницькому районах.

Як бізнесу додати свою локацію на сайт

Розробники сайту розповіли, що дані та інформацію про локації збирають переважно в міських пабліках у Telegram і Viber. Також у Cody Ukraine додали, що планують розширювати базу, а отже у бізнесу є можливість додати свою локацію на сайт.

Це можуть бути не лише коворкінги чи ресторани, але й бізнес, який має вільні місця в офісі. Для цього потрібно заповнити заявку за посиланням, натиснувши тут.