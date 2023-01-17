ІТ може стати рушієм української економіки

Асоціація IT Ukraine представила результати дослідження галузі за підсумками воєнного 2022 року. Відтак, IT стала однією з провідних індустрій української економіки й стрімко зростає щороку.

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Лише за останні 6 років частка експорту комп’ютерних послуг у ВВП зросла з 1,8% до 3,5%, а в експорті послуг – з 13,4% до 37,8%.

Перед повномасштабним вторгненням, український IT-сегмент показував стале зростання — за прогнозами аналітиків, сфера інформаційних технологій приносила Україні 4% ВВП.

У порівнянні з попереднім роком інформаційні технології принесла Україні 6 мільярдів доларів експортної виторгу та досягла 10% зростання.

А у наступні чотири роки ІТ-сфера мала забезпечити країні від 37 до 44 мільярдів доларів експортного виторгу.

експортного виторгу. До того ж індустрія серйозно підживлює український бюджет — за 2021 рік представники галузі сплатили 23,5 мільярда гривень податків і зборів.

За інформацією від DOU, попри не стабільну ситуацію в країні, експерти дають доволі оптимістичні прогнози щодо майбутнього ринку: запит на айтівців залишатиметься високим, а сама IT-сфера може стати новим головним рушієм економіки.

Як бізнес підлаштувався до війни

Попри постійне руйнування інфраструктури України, обстріли, окупацію та міграцію робочої сили, серед експортоорієнтованих галузей лише ІТ-індустрія збільшила обсяги експорту відносно минулого року, інші ж зазнали істотних втрат.

Згідно з опитуванням IT Ukraine 57% ІТ-компаній планували відкриття нових офісів та філій у 2022 році. Але лише чверті вдалось це зробити.

Проте 34,3% опитаних компаній успішно пристосувались до нових реалій. А більше, ніж 43% очікують зростання обсягів бізнесу й надалі.

Важливо зазначити, що одним із важливих переваг сфери ІТ стала гнучкість. Працівники цієї індустрії мають свободу планування без прив’язки до певних робочих годин та місця, тому можуть працювати у будь-якій точці світу.

Генератори, старлінки та офіси за кордоном

За словами CEO і співзасновник компанії Beetroot Андреаса Флодстрома, блекаути критично не вплинули на роботу компаній, особливо рекрутерів. Адже вони перебувають в різних містах, можуть підстраховувати одна одну.

Однак, співбесіди доводиться планувати з урахуванням графіку відключень електроенергії, і це іноді додає стресу. А кандидати просять більше часу на виконання тестового завдання, адже змушені брати до уваги можливі блекаути.

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У коментарі 24 Каналу Ярослав Любінець, співзасновник та голова Ради директорів SoftServe, розповів, що до прикладу, всі офіси SoftServe в Україні оснащені потужними промисловими генераторами, деякі з них були закуплені ще у 2014 році.

Ярослав Любінець Співзасновник та голова Ради директорів SoftServe Ми сформували запаси деталей для їхнього ремонту на випадок, коли це буде потрібно, і закупили запасні мобільні генератори. Маємо також домовленості з постачальником пального, аби робота не зупинялась за жодних обставин.

Крім того, всі офіси SoftServe мають по декілька незалежних каналів Інтернет, в тому числі старлінки. Тому попри масовані атаки об'єктів української інфраструктури, перебої з електропостачанням поки не вплинули суттєво на роботу компанії.

Відтак, переміщувати свої офіси за кордон, якщо ситуація з електроенергією погіршиться, компанія не має потреби, адже вона давно має центри розробки в Польщі, Болгарії, Румунії, Мексиці, Колумбії та Чилі.

Є й погані новини

За даними платформи Djinni, у 2022 році кількість IT-вакансій знизилася на 21% — пропозиція на ринку праці перевищує попит.

Крім того, Владислав Савченко, президент Європейської асоціації програмної інженерії EASE, ще на початку повномасштабної війни розповів в MC.Today, що український IT-ринок почав втрачати 80% замовлень через війну. Зарубіжні клієнти один за одним відмовляються підписувати нові контракти з розробниками з України.

Сергій Корольов, керуючий директор в Railsware, в NV Бізнес зауважив, що ефект війни негативно відобразився на IT-індустрій в Україні:

Розрив між кількістю вакансій і претендентів зростає.

Компанії прагнуть скорочувати витрати,

Клієнти вагаються, чи продовжувати співпрацю з українськими командами.

Хоч українські айтівці вміють досягати результатів за будь-яких умов, часті блекаути й інфраструктурні проблеми виглядають значним ризиком для іноземних партнерів.

Яке майбутнє чекає на ринок IT

За словами співзасновника SoftServe, Україна є важливим гравцем на ринку ІТ-талантів і вона ним залишиться надалі.

Наші ІТ-фахівці добре працюють насамперед в розробці нових продуктів, створенні інноваційних рішень, і цим вже встигли завоювати визнання клієнтів. До порівняння, ІТ-компанії з Індії чи азійських країн більше орієнтовані на підтримку великих систем, на об'ємні процеси. Тому сценарій, коли більшість клієнтів повністю перейдуть працювати на інші ринки талантів – малоймовірний, якщо стан безпеки та інфраструктури не погіршиться значною мірою,

– запевняє співрозмовник.

Після перемоги, в Україну надходитиме багато іноземних інвестицій, більше глобальних компаній відкриватимуть свої представництва, прийдуть нові технології та ідеї. Більше українських ІТ-спеціалістів будуть обирати різноманітні локації для роботи та проживання. А отже конкуренція за таланти посилиться.