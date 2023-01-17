Скільки заробляють IT-фахівці
За останні пів року медіанна зарплата розробників не змінилася. Вона так само складає 3,4 тисячі доларів на місяць.
Актуально Клієнти йдуть, вакансій все менше: чи може Україна втратити ІТ через війну
- 25% розробників з найвищими зарплатами отримували від 5 тисяч доларів станом на грудень 2022 року.
- 25% розробників з найнижчими — до 1,86 тисячі долар.
- 1% найбільш високооплачуваних фахівців отримують зарплати від 9,2 тисячі доларів.
Як змінилась зарплата залежно від посади
Зростали медіанні зарплати найдосвідченіших розробників: у Senior – на 300 доларів, у Team Lead – на 100 доларів, у Tech Lead – 365 доларів.
Зарплати менш досвідчених розробників практично не змінилися. Середня зарплата джуніора зросла з 950 до 1000 доларів, а в інтернів та мідлів залишилася на попередньому рівні.
Як змінювалась зарплата в ІТ-сфері / Інфографіка DOU
У яких містах IT-фахівці отримують найвищі зарплати
В Україні, як і пів року тому, найвищі медіанні зарплати у розробників у Львові та області – 3,75 тисячі доларів та в Києві й області – 3,6 тисячі доларів.
На другому місці – ті, хто зараз живе на Закарпатті та у Вінниці чи області – по 3,3 тисячі доларів. Далі – Дніпро, Чернівці та Черкаси – 3 тисячі доларів.
Саме у цих регіонах нині мешкає більш як 40% досвідчених фахівців, котрі мають рівень від Senior.
У яких містах IT-фахівці отримують найвищі зарплати / Інфографіка DOU