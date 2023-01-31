За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки в обсязі 7,34 мільярда доларів, що на 400 мільйонів доларів більше, ніж у 2021 році.

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Станом на 1 січня 2023 року сума податків та зборів до бюджету України, що надійшла від ІТ-бізнесу, склала 32,2 мільярда гривень. Це на 4,4 мільярда гривень або на 16% більше за торішній показник. Також збільшилась кількість фізичних осіб-підприємців, що надають послуги у сфері IT.

Під час війни галузь IT зіштовхнулася з новими перешкодами, а першу чергу через проблеми з електроенергією за зв'язком. Та боротьба з труднощами триває успішно: IT-компанії релокували свій бізнес та обладнали офісу альтернативними джерелами живлення.

Наші компанії успішно долають усі перешкоди, навіть блекаути та суттєві перебої зі зв’язком, тому здатні забезпечити зростання галузі, хоч і сповільнене. Цифра у більше ніж сім мільярдів доларів від експорту комп'ютерних послуг унікальна ще тим, що це найбільший показник за всю історію існування української ІТ-галузі, який був досягнутий саме під час війни,

– зазначив Костянтин Васюк, виконавчий директор IT Ukraine Association.