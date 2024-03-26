Кому выплачивается материальная помощь на оздоровление в 2024 году
Источник:Telegraf
Материальная помощь на оздоровление это социальная денежная выплата работникам, которые идут в ежегодный отпуск. Эти выплаты также называют оздоровительными, однако получить их могут не все.
Кому выплачивают оздоровительные
Следовательно, право на получение материальной помощи на оздоровление имеют работники бюджетных учреждений в Украине. Для предприятий и организаций, которые не финансируются из бюджетов, нормативного регламентирования предоставления материальной помощи на оздоровление не предусмотрено.
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То есть, оздоровительные выплаты начисляются:
- государственным служащим;
- должностным лицам местного самоуправления;
- педагогическим и научно-педагогическим работникам;
- работникам бюджетных заведений и учреждений образования, которые не относятся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;
- медицинским и фармацевтическим работникам;
- библиотекарям;
- работникам домов культуры, музеев.
В каком размере предоставляются оздоровительные выплаты
Выплаты предоставляются индивидуально, не превышая размер одного должностного оклада один раз в год во время предоставления основного ежегодного отпуска. В случае, если работник работал неполное рабочее время, сумма компенсации будет пропорциональна отработанному времени.Важно! Материальная помощь на оздоровление относится к Фонду оплаты труда. Соответственно, на нее начисляются зарплатные налоги – НДФЛ и военный сбор.
Решение о предоставлении ежегодного отпуска и материальной помощи оформляют приказами работодателя. Соответственно, чтобы получить выплату, необходимо написать два заявления:
- на ежегодный отпуск;
- на получение материальной помощи.
Это является ключевым условием для гарантированного получения выплаты. Их планируют заранее и обязательно закладывают в смету.