Резкое падение доллара: стоит ли покупать валюту сейчас

В начале августа курс доллара начал быстро падать. Эксперты объяснили, стоит ли покупать валюту сейчас, и что будет с курсом в будущем.

Изменения курса доллара с 1 августа

В начале августа произошло стремительное понижение курса доллара. Он опустился с 37,10 до 35,80 гривны. Курс евро также претерпел поразительные изменения. В среднем он свалился на 1,5 гривны.

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Интересно, что подобные изменения можно наблюдать именно в банках. Обменники, не спешащие так стремительно снижать курс. По мнению эксперта Александра Охрименко, банки сейчас придерживают валюту, чтобы в будущем заработать.

Александр Охрименко Президент Украинского аналитического центра На искусственной панике населения, вызванной, в частности, такими факторами, как снижение Нацбанком учетной ставки, прекращение зернового соглашения и разрушение россиянами украинской портовой инфраструктуры, банкиры, похоже, успели неплохо заработать. Но приобрести так подешевевшую валюту можно сейчас не везде, а по низкому курсу вряд ли.

Аналитики считают, что скоро курс стабилизируется и вернется к прошлому уровню.

Стоит ли покупать валюту сейчас

Официальный курс НБУ остается без изменений – 36,56 гривны за доллар.

Эксперты считают, что сейчас есть возможность выгодно инвестировать в валюту. Доллары можно покупать, но ни в коем случае не продавать. По словам финансового аналитика – Андрея Шевчишина, прибыль от этих вложений не стоит ожидать раньше конца следующего года.

Охрименко также отметил, что инвестировать можно и в евро.

Покупаем в пропорции 50 на 50, но не по самому высокому курсу. Если есть возможность приобрести значительную сумму от 500 долларов или евро, мониторим рынок в поисках, где дешевле.

– объясняет Александр

Эксперт Олег Пендзин отмечает, что когда речь идет о краткосрочных вложениях лучше обратить внимание на национальную валюту, чем на наличные доллары:

Олег Пендзин Член Экономического дискуссионного клуба Даже подорожание доллара не сделало его более выгодным, чем уже открытые гривневые депозиты на три месяца под 18-20% годовых. А теперь доллар еще и подешевел. Гривневые депозиты по-прежнему дадут к зиме больший доход, чем долларовая наличность "под матрасом"

Олег отмечает, что трехмесячные гривневые депозиты можно спокойно открывать до конца августа. В таком случае они принесут прибыль