Какая будет пенсия, если есть 10 лет стажа

Размер пенсии зависит не только от стажа. Также весомую роль играют доход лица и другие факторы. В то же время именно количество стажа влияет на время выхода на заслуженный отдых.

Можно ли уйти на пенсию, если имеешь стаж 10 лет?

Сейчас 10 лет стажа недостаточно, чтобы уйти на пенсию по возрасту, сообщает Пенсионный фонд.

Чтобы уйти на пенсию в 60 в 2026 году нужно иметь не менее 33 лет стажа. Для другого возраста минимумы такие:

чтобы уйти на заслуженный отдых в 63 года, нужно иметь минимум 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Обратите внимание! До 2028 года минимумы стажа для выхода на заслуженный отдых в 60 и 63 года изменятся, они ежегодно будут расти.

Можно ли получить пенсию при 10 годах стажа?

10 лет стажа недостаточно, чтобы получить пенсию. В таком случае лицо имеет право на специальную помощь. Она выплачивается по достижении 65 лет.

Социальная государственная помощь зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Она составляет не менее 100% этого показателя. То есть, по состоянию на 2026 год – 2 595 гривен, указывает Пенсионный фонд.

