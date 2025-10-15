Специалисты оценили 52 пенсионные системы в мире. Лучшими в 2025 году оказались некоторые европейские страны, а одно из азиатских государств впервые "пробилось" к самому высокому уровню.

Какие страны заняли первые места по пенсиям?

Страны оценивали на основе баллов их адекватности, устойчивости и целостности, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института Mercer CFA.

В первую тройку попали Нидерланды, Исландия и Дания. Сингапур впервые пробился к самому высокому уровню ежегодного глобального пенсионного индекса.

По словам автора отчета Тима Дженкинса, государство на протяжении многих лет неуклонно укрепляло свою пенсионную систему, повышая свой мировой рейтинг. Совсем недавно чиновники сосредоточились на повышении прозрачности, обеспечивая людям лучшее понимание того, какие пенсии они могут ожидать.

Какой рейтинг других стран?

В нынешнем рейтинге США заняли 30-е место, Великобритания – 12-е, а Япония – 39-е, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Индия заняла самое низкое место с рейтингом D, уступая Аргентине, Филиппинам и Турции, которым также был присвоен рейтинг D. Австралия, чья пенсионная система высоко ценится во всем мире, опустилась на седьмое место ниже Швеции.

Пенсионные системы мира в 2025 году / инфографика Bloomberg

Авторы также предупредили, что рост глобальной неопределенности означает, что правительства все больше стремятся направить капитал пенсионных фондов на национальные приоритеты.

Что известно о пенсиях в Украине?