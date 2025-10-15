Європа чи США: де найкращі пенсії у світі
- Нідерланди, Ісландія та Данія посіли перші місця у глобальному пенсійному індексі, а Сінгапур вперше увійшов до найвищого рівня.
- США зайняли 30-те місце, Велика Британія – 12-те, а Японія – 39-те місце в рейтингу пенсійних систем.
Фахівці оцінили 52 пенсійні системи у світі. Найкращими в 2025 році виявилися деякі європейські країни, а одна з азійських держав вперше "пробилася" до найвищого рівня.
Які країни посіли перші місця за пенсіями?
Країни оцінювали на основі балів їхньої адекватності, стійкості та цілісності, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту Mercer CFA.
До першої трійки потрапили Нідерланди, Ісландія й Данія. Сінгапур вперше пробився до найвищого рівня щорічного глобального пенсійного індексу.
За словами автора звіту Тіма Дженкінса, держава упродовж багатьох років неухильно зміцнювала свою пенсійну систему, підвищуючи свій світовий рейтинг. Зовсім недавно чиновники зосередилися на підвищенні прозорості, забезпечуючи людям краще розуміння того, які пенсії вони можуть очікувати.
Який рейтинг інших країн?
У цьогорічному рейтингу США посіли 30-те місце, Велика Британія – 12-те, а Японія – 39-те, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Індія посіла найнижче місце з рейтингом D, поступаючись Аргентині, Філіппінам та Туреччині, яким також було надано рейтинг D. Австралія, чия пенсійна система високо цінується в усьому світі, опустилася на сьоме місце нижче Швеції.
Пенсійні системи світу у 2025 році / інфографіка Bloomberg
Автори також попередили, що зростання глобальної невизначеності означає, що уряди дедалі більше прагнуть спрямувати капітал пенсійних фондів на національні пріоритети.
Що відомо про пенсії в Україні?
Середня пенсія в Україні на 1 липня 2025 року склала 6 410,2 гривні, що на 1,1% більше, ніж на 1 квітня 2025 року. Однак 56,2% пенсіонерів отримують пенсію менш як 5 тисяч гривень та перебувають за межею бідності.
У 2026 році мінімальна пенсія зросте лише на 234 гривні, що не покриє рівня інфляції. На пенсійне забезпечення закладено 251 мільярд гривень, тоді як потрібно щонайменше 280 мільярдів.