Які країни посіли перші місця за пенсіями?

Країни оцінювали на основі балів їхньої адекватності, стійкості та цілісності, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту Mercer CFA.

До першої трійки потрапили Нідерланди, Ісландія й Данія. Сінгапур вперше пробився до найвищого рівня щорічного глобального пенсійного індексу.

За словами автора звіту Тіма Дженкінса, держава упродовж багатьох років неухильно зміцнювала свою пенсійну систему, підвищуючи свій світовий рейтинг. Зовсім недавно чиновники зосередилися на підвищенні прозорості, забезпечуючи людям краще розуміння того, які пенсії вони можуть очікувати.

Який рейтинг інших країн?

У цьогорічному рейтингу США посіли 30-те місце, Велика Британія – 12-те, а Японія – 39-те, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Індія посіла найнижче місце з рейтингом D, поступаючись Аргентині, Філіппінам та Туреччині, яким також було надано рейтинг D. Австралія, чия пенсійна система високо цінується в усьому світі, опустилася на сьоме місце нижче Швеції.

Пенсійні системи світу у 2025 році / інфографіка Bloomberg

Автори також попередили, що зростання глобальної невизначеності означає, що уряди дедалі більше прагнуть спрямувати капітал пенсійних фондів на національні пріоритети.

Що відомо про пенсії в Україні?