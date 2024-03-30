Пенсии чернобыльцев по инвалидности: чего ждать от выплат в этом году

Лица, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, получают от государства пенсию по инвалидности. Ее размер зависит от многих факторов, но минимальный предел четко определен

Пенсия по инвалидности вследствие ЧАЭС

Пенсия по инвалидности вследствие ЧАЭС назначается в одном из размеров:

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или в размере возмещения фактического ущерба, исходя из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986 – 1990 годах;

пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Поэтому пенсия по инвалидности, которая наступила вследствие увечья или заболевания из-за ЧАЭС не может быть меньше чем:

I группа – 8 187,48 гривны;

II группа – 6 549,98 гривны;

III группы – 5 048,95 гривны;

для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

Какие пенсии у ликвидаторов

Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью вследствие ЧАЭС из числа ликвидаторов последствий аварии, не может быть меньше чем:

І группа – 100% размера средней зарплаты в Украине – 13 376,21 гривны;

II группа – 80% – 10 700,97 гривны (13 376,21 х 80%);

ІІІ группа – 60 % – 8 025,73 гривны (13 376,21 х 60%).

Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью вследствие ЧАЭС зависит от размера средней зарплаты по Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за прошлый год.