Пенсии для лиц с инвалидностью: какую сумму можно получить в мае

Украинцы, имеющие инвалидность, получают от государства выплаты и социальные льготы. В частности сумма пенсии зависит от группы инвалидности, которая была назначена лицу.

Какие пенсии по инвалидности выплатят в мае?

О размере действующих выплат рассказывают в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также Дополнительные 800 гривен к пенсии: кто из украинцев может получить прибавку

Сразу следует отметить, что выплаты по инвалидности определяются как часть от пенсии по возрасту:

для І группы выплачивают 100%;

для II группы – это 90%;

для III группы – 50%.

В то же время с 1 марта 2026 года показатель средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, увеличился. Вследствие индексации он вырос на коэффициент 1,121.

Статья 22 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" определяет размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью, в том числе и военных.

Лицам с инвалидностью вследствие войны из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы предусмотрены следующие выплаты:

I группы – до 8 116,59 гривны (увеличение на 876,10 гривен);

II группы – до 7 446,26 гривны (или на 8 03,74 гривны);

III группы – до 7 100,60 гривен (или на 766,43 гривны).

Другим лицам с инвалидностью:

I группы – до 7 438,19 гривны (или на 802,87 гривны);

II группы – до 7 100,60 гривен (или на 766,43 гривны);

III группы – до 6 761,40 гривен (или на 729,82 гривны).

Необходимо также отметить, что существует гарантированный минимум. То есть пенсия для лиц с инвалидностью не может быть ниже прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.

В 2026 году это 2 595 гривен. Если была начислена меньшая сумма, то государство автоматически добавляет разницу к этому уровню.

Также с марта выросли для людей, которые пострадали из-за аварии на ЧАЭС:

І группа - 11 048,25 гривны (увеличение на 1 192,54 гривны);

ІІ группа – 8 838,60 гривен (плюс 954,03 гривны);

ІІІ группа – 6 813,09 гривен (плюс 735,40 гривен);

Дети с инвалидностью получат также 6 813,09 гривен. Это увеличение на 735,40 гривен.

Если человек получил инвалидность вследствие войны, то размер их пенсии не может быть ниже:

18 885 гривен для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы;

15 494 гривен для лиц с инвалидностью вследствие войны II группы;

10 625 гривен для лиц с инвалидностью вследствие войны III группы;

6 197 гривен для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства.

Напомним! Украинцам могут отказать в предоставлении пенсии по инвалидности. Обычно для этого существуют два обстоятельства: лицо не имеет права на назначение такой пенсии, или были поданы не все необходимые документы. Об этом отметили в Дії.

Что еще стоит знать лицам с инвалидностью?

Украинцы могут получить денежные выплаты. Она предусмотрены для семей, где есть дети с инвалидностью подгруппы А. Однако это касается не всех семей. Она должны проживать в Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областях.

Согласно информации, помощь получат более 8 700 семей. Ее сумма составит 6 500 гривен. Средства начислят в течение нескольких месяцев.

В то же время пока закон не позволяет увольняться с военной службы родителям, имеющим детей с инвалидностью. Но это может исправить петиция. В частности адвокат Дарья Тарасенко призвала подписать ее, чтобы оказать помощь таким семьям. Эксперт рассказывала о законопроекте № 15057. Именно он может проблему решить, если его поддерживают народные депутаты.